Блюзы сточной канавы. Артемий Троицкий воспевает мечтателей

Хедлайнеры сто второго выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники фолк-проекта Timber Timbre. Рок-критик Артемий Троицкий воспевает незаурядную самобытность этой межжанровой североамериканской группы, для участников которой и рок-н-ролл не закон, и хеви-метал не порядок, да и фолк им не писан.

Эта группа из Канады; музыкантов в ней поровну из Монреаля и Торонто; называется Timber Timbre. Название, прямо скажем, затейливое, как, впрочем, и репертуар. Участники ТТ рассказывают, что, когда группа только-только собралась вместе, первым местом репетиций была сторожка в лесу, практически дровяной сарай. Отсюда и взялось первое слово timber, "древесина". О втором слове, timbre, создатели группы умалчивают, но оно похоже на слегка изменённое tembre, "тембр" по-французски. Что естественно для двуязычной страны. Тем более группы, в которой два англо- и два франкоканадца. Состав такой: Тейлор Кёрк (солист, гитара, бас-гитара); Симон Троттье (соло-гитара, бас-гитара, баритон-гитара); Матье Шарбонно (клавишные); Бакки Уитон (барабаны).

Собрался квартет в той самой сторожке в штате Онтарио в 2005 году. Первые два альбома ТТ ​записали и выпустили кустарным образом, и почти никто – даже я! – их не слышал. Так что можно сказать, что гран-дебют состоялся в 2009 году, когда вышел альбом Timber Timbre. Рыночного успеха эта пластинка не имела, но критики группу немедленно возлюбили и номинировали её на музыкальную премию Polaris, канадский аналог Grammy. Откуда такое внезапное признание? Дело в том, что ТТ представили на суд слушателей нечто обаятельное, но крайне своеобразное, почти неузнаваемое! С уверенностью можно сказать, что это песни; у вокалиста Кёрка низкий голос, слегка напоминающий пение Стюарта Стейплза из Tindersticks или Курта Вагнера из Lambchop. Эта музыка изобретательно аранжирована и мастерски исполнена... А вот на что она похожа – непонятно. Шансон, блюз, альтер-рок, кабаре, авангард и даже кантри! Проще всего было назвать это малообязывающим термином freak folk, то есть нечто чудное с фольклорным уклоном.

Timber Timbre: "Медленно бей в барабан!"

За минувшее десятилетие Timber Timbre выпустили ещё три альбома, многократно номинировались на различные премии, но редко их получали, провели множество гастролей на разных континентах. Интересно, что замысловатая музыка ТТ так и не стала популярной в соседних с Канадой США, зато пользуется стабильным успехом в охочих на чудные эксперименты странах старой Европы, особенно франкофонных: во Франции, в Бельгии и Швейцарии. Ещё одна специфическая деталь карьеры канадского квартета напрямую вытекает из характера его музыки – загадочной, гротескной и очень живописной. Многие песни ТТ разошлись по фильмам и телесериалам, в том числе и таким знаменитым, как "Во все тяжкие", "Примерная жена" и "Чёрный список". Действительно, по части нагнетания настроения (особенно мрачного) звуковыми средствами Timber Timbre исключительно хороши.

Timber Timbre: "Занавеси?!"

Самый новый альбом ТТ, "Искренне Ваша, Будущая Свалка" – песенная иллюстрация к ставшему очень популярным слову "дистопия". Если кто ещё не знает, дистопия – то же самое, что антиутопия. Тейлор Кёрк, основной автор, рисует неприятную, в тонах нуар, картину будущей Америки и мира в целом: экологический, финансовый, политический и моральный апокалипсис. Об этом и два главных новых хита группы, "Жульничество" (Grifting) и "Блюз сточной канавы" (Sewer blues). Критика очень высоко (впрочем, как всегда) оценила новую работу, сравнивая Кёрка с Ником Кейвом. Как написал журнал Clash, "это манифест в стиле Джорджа Оруэлла, написанный специально для наших времён".

Timber Timbre: "Блюз сточной канавы"

Последние новости: Timber Timbre остались втроём, без барабанщика, и временно прекратили концертную деятельность. Надеюсь, что не навсегда.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 101):

1. Calexico (USA). Dead in the Water", LP The Thread That Keeps Us

2. Calexico (USA). Curse of the Ride, LP The Thread That Keeps Us

3. The Yearning (UK). When I Lost you, LP Evening Souvenirs

4. Bad Stream (Germany). Drown on Mars, LP Bad Stream

5. Timber Timbre (Canada). Beat the Drum Slowly, LP Hot Dreams

6. Timber Timbre (Canada). Curtains?!, LP Hot Dreams

7. Timber Timbre (Canada). Grifting, LP Sincerely, Future Pollution

8. Timber Timbre (Canada). Bleu nuit, LP Sincerely, Future Pollution

9. Aldous Harding (New Zealand). Blend, LP Party

10. Candybomber ft. Kid Congo Powers (Germany/USA). Slow Blow, LP Volume 1.

11. ​Zuluboy (South Africa). Ngikhumbulu mama, LP Soweto Soul

12. Александр Ливер (Switzerland/Russia). Лучше уж так, LP Песни китайских композиторов

13. Goldfrapp (UK). Tigerman, LP Silver Eye

14. The James Hunter Six (UK). Blisters, LP Whatever it Takes