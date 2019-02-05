Власти Москвы не согласовали "Марш материнского гнева"

Мэрия Москвы отказалась согласовать намеченный на 10 февраля "Марш материнского гнева" – акцию в поддержку женщин-политзаключённых. В ответе городского департамента безопасности говорится, что заявка на мероприятие была подана 1 февраля – менее чем за 10 дней до его проведения.

Один из организаторов акции Варвара Грязнова, опубликовавшая документ с отказом у себя в фейсбуке, пишет, что активисты планируют совершить 10 февраля прогулку по маршруту несогласованного шествия.

Акции "Марш материнского гнева" были анонсированы 31 января. Активисты планируют провести шествия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Орле и Ярославле.

Одним из поводов для протестов стало преследование двух активисток движения "Открытая Россия". В Ростове-на-Дону Анастасию Шевченко арестовали по обвинению в участии в "нежелательной организации", а в Пскове координатора движения Лию Милушкину обвинили в сбыте наркотиков.

Вскоре после ареста Анастасии Шевченко её дочь, страдавшая тяжёлым заболеванием, умерла в реанимации. При задержании Лии Милушкиной и её супруга полицейские выбили окна в их доме, а одного из их детей уложили на пол. Оба уголовных дела вызвали широкий общественный резонанс.