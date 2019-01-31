В России анонсированы марши за освобождение женщин-политзаключённых

В четырёх городах России запланированы акции с тербованием отпустить женщин-политзаключённых. Мероприятие "марш материнского гнева" планируется провести 10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ярославле, следует из страницы мероприятия в фейсбуке.

"Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране — стало почти обыденностью!" — указано на странице мероприятия.

В Москве организаторы планируют провести шествие от Новопушкинского сквера до метро Кропоткинская, рассказала "Дождю" один из организаторов Юлия Галямина. Организаторы в ближайшее время планируют подадут заявку в мэрию, сказала она.

31 января в больнице умерла старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко Алина. Шевченко находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Защита активистки просила изменить меру ее пресечения, ссылаясь на болезнь дочери, но Ростовский областной суд отказался сделать это. Организаторы рассказывают об истории Шевченко и упоминают другую активистку — координатора псковского движения "Открытой России" Лию Милушкину. Она с 18 января находится под домашним арестом по обвинению в сбыте наркотиков.

По оценке правозащитного центра "Мемориал", сейчас в России и аннексированном Россией Крыму находятся как минимум 52 политических заключённых. В их списке две женщины — фигурантки дела "Нового величия" Анна Павликова и Мария Дубовик. Ещё три женщины центр упоминает в списке людей, в преследовании которых с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. Анастасия Шевченко признана узницей совести правозащитниками Amnesty International.