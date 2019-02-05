Freedom House: в 2018 году продолжилось растущее давление на демократию

Американская правозащитная организация Freedom House предупреждает о растущем давлении на демократические институты в США. Это угрожает политическим правам и гражданским свободам во всём мире. В очередом ежегодном докладе о положении с правами человека в мире Freedom House отмечает снижение уровня демократии в 68 государствах и усиление демократических тенденций – в пятидесяти.



Доклад, опубликованный 5 февраля, содержит критику в адрес России, Ирана, Азербайджана, Черногории, Сербии, Венгрии и трёх бывших советских республик в Центральной Азии. Авторы доклада обращают внимание на то, что в этих странах 13-й год подряд продолжается ослабление демократических завоеваний прежних лет.

На обложке доклада изображены, в частности, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган с факелами у костра, в котором горит слово "свобода". Значительное место в докладе уделено снижению уровня верховенства закона в США, что ставит их в один ряд с Грецией, Хорватией и Монголией и, вместе с тем, гораздо ниже других демократических государств, как, например, Германия и Великобритания.

Новость дополняется