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Члены ОНК обнаружили следы пыток на теле аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв посетил задержанного Азата Мифтахова в ИВС и увидел на его теле следы пыток

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Члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области обнаружили следы пыток на теле аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на сопредседателя Московской Хельсинской группы Валерия Борщёва. Он вместе с другими правозащитниками посетил Мифтахова в изоляторе временного содержания.

"У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуроповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой. Есть медицинское заключение центральной районной больницы и протокол изолятора, который подтверждает эти телесные повреждения", — рассказал Борщёв.

По словам Борщёва, неизвестно, сотрудники какого ведомства проводили пытки. Они были в гражданской одежде и не представлялись. Общественная наблюдательная комиссия планирует обратиться в прокуратуру.

25-летний аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля. Его подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дело было заведено после обнаружения в подмосковном городе Балашихе самодельного взрывного устройства. Мифтахов отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным.

После задержания Мифтахов сообщил о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательных показаний. На суде по продлению задержания Мифтахов рассказывал о пытках, но был прерван представителем прокуратуры, заявившей, что вопрос о пытках не имеет отношения к делу, — рассказал Борщёв.

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