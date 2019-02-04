Суд продлил задержание Азата Мифтахова на 72 часа

Суд в подмосковной Балашихе продлил на 72 часа задержание аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает "Медиазона".

Следователь ходатайствовал о помещении Мифтахова под арест, однако суд потребовал предоставить данные о необходимости такой меры. Подозреваемый во время заседания отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным.

25-летний аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля. Его подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дело якобы было заведено после обнаружения в подмосковном городе Балашихе самодельного взрывного устройства. Адвокат Мифтахова рассказала, что аспирант сообщил ей о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательных показаний.



Ранее, в середине января в Telegram-канале "Опер слил", который, по неофициальным данным, ведут сотрудники Следственного комитета, была опубликована фотография паспорта Мифтахова и угроза сексуального насилия по отношению к нему.