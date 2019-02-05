Арестован водитель перевернувшегося под Калугой автобуса с детьми

Суд арестовал на два месяца водителя и владельца автобуса, перевернувшегося в воскресенье на трассе в Калужской области. Уголовные дела на них были возбуждены по статьям "нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Утром 3 февраля на 128-м километре автодороги Вязьма-Калуга автобус, который вёз группу детей из Ярцева на танцевальный конкурс, сорвался в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли семь человек - две девочки восьми лет, одна девочка семи лет и четыре женщины из числа сопровождавших детей взрослых. Ещё 31 человек был госпитализирован. Всего в автобусе, по уточнённым данным, находились 44 пассажира, в том числе 31 ребёнок.

Следствие считает виновником ДТП водителя автобуса, который не справился с управлением. Экспертиза не обнаружила у него признаков алкогольного опьянения, однако по данным ГИБДД в 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Тогда водитель был обвинён в "организованной перевозке группы детей автобусами, не соответствующими техническим требованиям" и в "управлении транспортным средством при наличии неисправностей". Оба раза суд штрафовал его на 3 тысячи рублей и 500 рублей соответственно.

Владельца автобуса, индивидуального предпринимателя, подозревают в подделке документов о технической исправности транспортного средства.