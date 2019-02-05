Прокуратура составила протокол о нарушении права на образование против директора школы в селе Первомайское Приморского края. Родители пожаловались на то, что местные "криминальные авторитеты" провели мальчикам 5–7-х классов (по данным прокуратуры, 5–8-х классов) школы лекцию о сексуальных предпочтениях. Проверка установила, что лекторы не имели полномочий на проведение урока, сообщил в эфире ведомственного телеканала пресс-секретарь Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной не стал комментировать, были ли лекторы "криминальными авторитетами" или "смотрящими", как утверждалось ранее. Он отметил, что из троих общавшихся со школьниками мужчин двое были ранее судимы. В теме урока мужчины "не обладают какими-то специальными познаниями, кроме каких-то житейских", – отметил Куренной.

Один из мужчин нецензурно выражался перед школьниками, на него полиция составила протокол об административном правонарушении, отметил представитель прокуратуры. Против директора школа и главы администрации Михайловского района прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона.

Глава района Пётр Зубок ранее заявлял радиостанции "Говорит Москва", что никакой лекции в школе не было, а в неё просто приходили родители учеников после конфликта в школе.

Глава поселения Первомайское Александр Ухаботин рассказывал агентству PrimaMedia, что лекция касалась российских традиций, к которым, по его словам, относится отрицание гомосексуальных отношений. "Начали с того, что Бог создал мужчину и женщину", – сказал он.