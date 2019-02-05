Следственный комитет завёл уголовное дело из-за заражения суворовцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового заболевания эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского военного училища. Дело заведено по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что у 25 курсантов суворовского училища были обнаружены симптомы паразитического заболевания эхиноккокоз. Из-за болезни под угрозой находится их дальнейшая карьера. Ещё у 685 учащихся и работников училища были взяты анализы.

Мать одного из курсантов Надежда Хитрова сообщила, что паразитами заразились 30 ребят и трое офицеров. У троих учащихся "червями съедено по одному легкому". По её словам, родителям заболевших сообщили, что их дети теперь инвалиды.

Эхинококкоз – паразитарную болезнь, вызываемую ленточными червями. Кисты могут развиться в головном мозге, легких, печени, почках и сердце. Паразит попадает в организм в подавляющем большинстве случаев с пищей при её недостаточной термической обработке.