Правительство предложило разрешить строительство безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Соответствующий законопроект приняли накануне в первом чтении депутаты Госдумы. Действующее законодательство предполагает, что у любой платной трассы должен быть альтернативный, бесплатный, объезд. Министерство транспорта уверено, что такие правила на Севере мешают строительству новых дорог.

В пояснительной записке к законопроекту, условия жизни на Крайнем Севере названы "экстремальными". "Значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования", — отмечается в документе. Создание дорог в таких условиях за государственный счёт в министерстве считают невозможным из-за высокой стоимости строительства.

В Минтрансе предлагают привлечь к строительству дорог в таких регионах частные компании. Всего законопроект коснётся 70 процентов территории страны с 10 процентами населения, отмечает газета "Коммерсантъ". В том числе: Мурманскую область, Чукотку, Ямало-Ненецкий автономный округ, часть Карелии, Архангельской и Иркутской областей и Красноярского края.

Платить за такие дороги предлагается грузовикам. Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предположил, что цена за проезд для грузовика по платным дорогам Крайнего Севера может достигать 15–30 тысяч рублей.