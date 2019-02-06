Жене главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой принадлежат апартаменты с видом Красную площадь в Москве. Об этом в своём расследовании заявил глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он оценил стоимость недвижимости в пять миллиардов рублей. В декларации Игнатовой апартаменты записаны как два нежилых помещения общей площадью 1434 квадратных метра, утверждает Навальный.
По утверждению Навального, квартира жены Чемезова расположена на верхних этажах здания гостиницы Москва на Охотном ряду (сейчас там расположен отель Four Seasons). Историческое здание было разобрано 2004 году, в 2013 году на его месте было построено новое здание, воспроизводящее облик старого. На верхних этажах комплекса продаются апартаменты — одна из квартир там предлагалась по 3,5 миллиона рублей за квадратный метр.
Жена Чемезова — предприниматель. Среди прочего, она создатель компании "Кате", разрабатывающей автоматические коробки передач. Такие планировалось устанавливать на автомобили АвтоВАЗ, часть акций которого принадлежит "Ростеху". Сейчас компания производит коробки передач для лимузина проекта "Кортеж", на который предполагалось пересадить президента России Владимира Путина.
В пресс-службе "Ростеха" телеканалу "Дождь" сообщили, что изучают публикацию Навального и выступят со своей позицией позднее.
- Об апартментах Чемезова в здании гостиницы "Москва" писали "Открытые медиа" в марте 2018 года. По информации издания, две квартиры площадью 723,2 и 711,2 квадратных метра были указаны в декларации Чемезова за 2016 год.
- По данным издания, среди владельцев апартаментов в комплексе были структуры бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, дочери члена Совета Федерации, предпринимателя Сулеймана Керимова, жены основателя Русского афонского общества Константина Голощапова (его называют так же "массажистом Путина"), президента Татарстана Рустама Минниханова и бизнесмена Михаила Прохорова.
- Жена Чемезова Игнатова по итогам 2018 года заняла 25 место в списке богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Издание оценило её состояние в 180 миллионов долларов.
- Сергей Чемезов — давний знакомый Владимира Путина. Он познакомился с ним во время службы в Дрездене, карьерный взлёт чиновника совпал по времени с назначением Путина в Администрацию президента России в 90-х годах XX века.
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