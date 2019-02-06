Жене главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой принадлежат апартаменты с видом Красную площадь в Москве. Об этом в своём расследовании заявил глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он оценил стоимость недвижимости в пять миллиардов рублей. В декларации Игнатовой апартаменты записаны как два нежилых помещения общей площадью 1434 квадратных метра, утверждает Навальный.

По утверждению Навального, квартира жены Чемезова расположена на верхних этажах здания гостиницы Москва на Охотном ряду (сейчас там расположен отель Four Seasons). Историческое здание было разобрано 2004 году, в 2013 году на его месте было построено новое здание, воспроизводящее облик старого. На верхних этажах комплекса продаются апартаменты — одна из квартир там предлагалась по 3,5 миллиона рублей за квадратный метр.

Жена Чемезова — предприниматель. Среди прочего, она создатель компании "Кате", разрабатывающей автоматические коробки передач. Такие планировалось устанавливать на автомобили АвтоВАЗ, часть акций которого принадлежит "Ростеху". Сейчас компания производит коробки передач для лимузина проекта "Кортеж", на который предполагалось пересадить президента России Владимира Путина.

В пресс-службе "Ростеха" телеканалу "Дождь" сообщили, что изучают публикацию Навального и выступят со своей позицией позднее.