Еврокомиссия не одобрила слияние Siemens и Alstom

Европейская комиссия отказалась одобрить соглашение о слиянии германской корпорации Siemens и французской Alstom. Как говорится в решении Еврокомиссии, подобное слияние нарушило бы антимонопольные правила ЕС, поскольку навредило бы конкуренции на рынке железнодорожных сигнальных систем и высокоскоростных поездов.

При этом комиссия не сочла достаточными утверждения компаний, которые обосновывали необходимость создания крупнейшей в ЕС корпорации на рынке железнодорожной техники борьбой с конкруренцией со стороны Китая. Представители ЕС считают, что слияние двух гигантов железнодорожной индустрии уничтожило бы конкуренцию на рынке, что привело бы к повышению цен.

Франция и Германия выразили сожаление в связи с решением Еврокомиссии и заявили, что предложат поправки к антимонопольным правилам ЕС. Министр экономики Франции Брюно Ле Мер назвал решение Еврокомиссии "ошибочным", отметив, что оно "служит интересам Китая".

Siemens и Alstom объявили о планах объединить производство в 2017 году. Корпорация Siemens производит, помимо прочего, высокоскоростные поезда ICE, а Alstom - TGV и используемые на рейсах до Лондона Eurostar.