Похитившие деньги у банков хакеры получили до 13 лет тюрьмы

Суд в Москве приговорил к срокам от пяти до 13 лет тюрьмы 14 российских хакеров. Их признали виновными в создании преступного сообщества и хищении одного миллиарда рублей у банков. В списке пострадавших от действий хакеров банки "Зенит", "Траст", "Уралсиб" и Промсвязьбанк.

Максимальный срок – 13 лет – получил руководитель группировки Юрий Лысенко.

Следователи установили, что хакеры работали с лета 2014 года. Они создали вредоносную программу на основе софта, предназначенного для проведения платежей в интернете. Софт устанавливался на арендованные за границей серверы. Обвинение утверждает, что программа позволяла снимать деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств самих финансовых институтов.

Эксперты РБК считают, что хищения были возможны потому, что банки недостаточно тщательно проверяли внутренние операции. В частности, процессинговые системы не учитывали, что наличные снимались в банкомате в России, в запрос на отмену транзакции поступал из-за рубежа.

Адвокат Лысенко Иван Миронов сказал, что следствие допустило фальсификации, пишет РБК. По словам защитника, следователи завысили размер предполагаемого ущерба на 900 миллионов рублей, а Лысенко приписали создание программного обеспечения, которого не могло существовать. Кроме того, в суде не был допрошен эксперт, заключение которого легло в основу обвинения. Суд не смог установить его местонахождение, утверждает Миронов. Защита готовит заявления с требованием проверить предполагаемые фальсификации со стороны следователя.

