В Подмосковье участнику "мусорных протестов" вменяют хранение оружия

В селе Степанщино Московской области участника протеста против мусоросжигательного завода Максима Черных заподозрили в незаконном хранении оружия. Во время обысков сотрудники Федеральной службы безопасности якобы обнаружили в поленнице у дома активиста две гранаты, сообщает "ОВД-Инфо".

Политик Дмитрий Гудков утверждает, что сотрудники ФСБ были без понятого, а гранаты в поленнице "нашлись", когда Максим Черных пошел за лопатой по просьбе сотрудников ведомства.

Гудков отметил, что Черных участвовал в акциях против строительства мусоросжигательного завода в деревне Свистягино Воскресенского района. 3 февраля он провёл пикет у городской администрации, где за ним наблюдали сотрудники центра по противодействию экстремизму.

За последние две недели это уже второе уголовное дело в отношении участника протестов против мусора в Подмосковье. 2 февраля Коломенский городской суд поместил на два месяца под домашний арест гражданского активиста Вячеслава Егорова, у которого до этого прошел обыск. Активисту вменяют неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов.

3 февраля в десятках городов прошли акции под общим лозунгом "Россия не помойка". Протестующие недовольны политикой властей в области обращения с твердыми бытовыми отходами.