"Россия – не помойка". Акции против мусоросжигательных заводов

3 февраля в России запланированы экологические акции под общим лозунгом "Россия – не помойка". По данным одного из организаторов Дмитрия Секушина, в них примут участие жители 30 российских регионов. Это люди, недовольные политикой властей в области обращения с ТБО, а также жители регионов с серьезными экологическими проблемами.

1 января 2019 года в стране началась так называемая мусорная реформа. Россиян ждут значительные изменения в правилах утилизации отходов – стоимость услуг по вывозу мусора повышается. К 2024 году власти обещают построить 200 мусоросжигательных заводов. Проект "Чистая страна" реализует компания "Ростех" близкого друга Владимира Путина Сергея Чемезова.

Одно из таких предприятий должно появиться на станции Шиес Ленского района Архангельской области, жители которой возглавили российское "антимусорное сопротивление".

Именно сюда планируют вывозить мусор из Москвы и других регионов. Местные жители выступают против – на митинг против строительства завода 2 декабря 2018 года вышли 30 тысяч человек.

3 февраля к митингам в Архангельской области намерены присоединиться и другие регионы. В социальных сетях созданы специальные группы, координирующие действия протестующих. О масштабах всероссийской акции говорит один из ее организаторов Дмитрий Секушин:

Практически везде в центральных площадках было отказано. Мы видим массированную атаку на наш протест

– Акция пройдет в 30 регионах России: от Калининграда до Красноярска. В ряде регионов, конечно, были серьезные битвы с администрацией городов за центральные площадки. Практически везде в центральных площадках было отказано. Мы видим массированную и организованную атаку на наш протест. Что касается форматов проведения – приоритет мы отдавали митингам. 23 января был последний день на подачу уведомления. Кто не успел, кто не смог победить администрацию – подавали на массовые пикеты. 30 января был последний день. Кто не смог сделать ни то, ни другое, будет выходить в одиночные пикеты.

– Что объединяет людей, которые выходят на акции протеста "Россия – не помойка"?

– Объединяет возмущение бездействием властей в решении экологических проблем на протяжении долгих лет. Кроме того, людей не устраивают предложения, которые сейчас нам озвучивают по решению этих проблем. Декларативно Федеральный закон №89 говорит о необходимости раздельного сбора и строительства мусороперерабатывающих заводов. Но фактически мы видим обратную ситуацию. Территориальные схемы во всех регионах разрабатываются таким образом, чтобы убрать раздельный сбор и дать монополисту возможность зарабатывать на его перевозке. Мы этим возмущены. Люди едины в своем требовании внедрять раздельный сбор мусора. Люди готовы на раздельный сбор. В СССР это происходило, и никто не удивлялся. Люди против мусоросжигания, против обычного складирования отходов. Мы видим, что Подмосковье задыхается от мусора, ближайшие к Москве регионы протестуют против нецивилизованного обращения с отходами, то есть его обычного закапывания. Сейчас они добрались до нашей Архангельской области.

​–​ Почему лично вы принимаете участие в этом протесте?

Мы протестуем против ввоза на территорию области мусора из Москвы, но уверены, что и Москвой не ограничится

– Мы радеем за нашу собственную область. Мы протестуем против ввоза на территорию области мусора из Москвы, но в дальнейшем уверены, что и Москвой не ограничится. Мы протестуем против строительства полигона на станции Шиес на юге области. Мы протестуем против нежелания правительства области и муниципалитетов делать раздельный сбор и строить мусороперерабатывающие заводы. Мы не видим благих намерений у власти в этом отношении. После того, как мы провели успешную акцию "Единый день протеста" 2 декабря и вывели 30 тысяч человек по Архангельской области, мы не увидели адекватной реакции власти. Нас стали обвинять в том, что мы экстремисты, чуть ли не сепаратисты, но при этом на цивилизованный диалог власть так и не идет. Мы видим монологи, обвинения в нашу сторону. Поэтому мы решили объединиться с другими регионами России, у которых также существуют серьезные экологические проблемы, чтобы заявить о них сообща и в один день, 3 февраля. Наши требования и наша повестка не ограничивается лишь мусорной реформой. Проблемы разнородные, например, Челябинск задыхается от выбросов, Тольятти – тоже. Везде свои экологические проблемы, но мусорная тема сейчас в приоритете, потому что она коснется всех, – полагает один из организаторов акции "Россия – не помойка" Дмитрий Секушин.

В акции 3 февраля примут участие недовольные мусорной реформой жители Москвы. Собрание граждан, выступающих против мусороперерабатывающей политики властей, пройдет у Центральной префектуры российской столицы. Об этом Радио Свобода рассказала москвичка Екатерина Никишкина:

– Я живу в Нижегородском районе Юго-Восточного округа Москвы – самом неблагополучном с экологической точки зрения. Сейчас в районе появляется новое современное жилье. Безусловно, очень хочется, чтобы район встал с колен, чтобы там появились новые жители, новые возможности. Но несколько месяцев назад у нас в районе, в 500–800 метрах от жилых домов, началось строительство нового объекта. Местные жители обращались в различные властные структуры, управу, префектуру – было отправлено более 90 обращений. Четких однозначных ответов нам не дали. Мы полагаем, что у нас строится мусороперевалочный кластер, такой как в Некрасовке. Это будет контролируемая свалка под крышей. На мусорный кластер будут привозить мусор. Сортировать его там не будут. Предполагается, что его будут там паковать, потом грузить в вагоны. И эти вагоны поедут из Москвы в другие регионы России. Так как во всех официальных ответах, которые удалось получить активистам нашей группы "Антикластер", фигурирует юридическое лицо ООО "Технопарк", которое по всей стране уже известно, то соответственно мы можем четко говорить о том, что в данном случае московский мусор поедет если не в Архангельск, то куда-то еще. Меня как жителя волнует достаточно простая вещь – почему мы утилизируем мусор таким образом?

​–​ Что вызывает ваши опасения?

– На банальном человеческом уровне я боюсь, что это будет сильно вонять. Кроме того, увеличатся транспортные потоки. Пока непонятно, как они будут проходить, но это однозначно будет история с загрузкой либо дорожных, либо железнодорожных развязок, потому что площадь этого объекта – 3 тысячи квадратных километров. У нас на Юго-Востоке высокая загазованность, крайне неблагополучная ситуация с заболеваемостью верхних дыхательных путей. Кластер еще больше ухудшит экологию.

–​ Каковы ваши конкретные требования в этой ситуации?

Мы хотим нормального ввода раздельного сбора отходов. Мы не хотим сжигать мусор

– Во-первых, нам бы хотелось наконец получить официальный ответ – что конкретно там строится. И если это мусорный кластер, мы хотим, чтобы его не было. Его легко можно перепрофилировать на любой другой объект, в том числе под складские помещения. Второе – мы хотим нормального ввода РСО на уровне города (официально мусорная реформа, включающая раздельный сбор мусора, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе отложена на три года. – РС). Мы не хотим копить мусор. Мы не хотим потом его сжигать. Потому что все, что не сортируется, – просто сжигается. А мы хотим его перерабатывать. Переработанные отходы – это дополнительные деньги, чистые рабочие места, чистые продукты, чистые инвестиции. Не переработанные отходы – это мусоросжигающие заводы, плохая экология и рост различных заболеваний – вплоть до онкологических, – уверена москвичка Екатерина Никишкина.

В Татарстане активистам, протестующим против строительства мусоросжигательного завода под Казанью, не разрешили собраться в центре города. 3 февраля они проводят свою акцию на футбольном поле в селе Осиново. Ожидается, что на нее придет около тысячи человек. Об этом Радио Свобода рассказала экологический активист Вера Керпель:

– Мы выступаем против той системы обращения с отходами, которую нам навязывают. В частности, мусоросжигательный завод под Казанью, судя по его мощности, будет рассчитан либо практически на весь казанский мусор без сортировки, либо казанский мусор будут сортировать и что-то там перерабатывать, но для дозагрузки завода будут завозить отходы из других регионов, например из Москвы. Мы против. У нас есть предложение по тому, как система обращения с отходами должна выглядеть в нормальном, эффективном виде.

​–​ Давно ли вы протестуете против строительства?

Это дорого, неэффективно, бессмысленно и вредно для здоровья

– Это далеко не первая наша акция. Движение существует с начала 2017 года. У нас было уже больше десяти митингов. К сожалению, власть никоим образом не хочет идти с нами на диалог, постоянно говорит о том, что мы только протестуем, но ничего не предлагаем, хотя это абсолютно не так. Нас просто не хотят слышать. Мы пытались добиться встречи с президентом Республики Татарстан. Мы много дней стояли в одиночном пикете с просьбой встретиться. Но все безрезультатно.

–​ Почему вы против строительства этого завода?

– Это очень дорого, неэффективно, бессмысленно и вредно для здоровья населения. Скорее всего, там будут сжигать несортированный мусор при низкой температуре, недостаточной для разрушения диоксидов и других вредных веществ. Там минимальная система очистки, неэффективная, дешевая, устаревшая. Ну и, соответственно, этим всем будут дышать те люди, которые живут не только в Осиново, но и в Казани. Я очень надеюсь, что ни один подобный завод в России не будет построен, поскольку такие заводы, тем более в таком количестве – это просто геноцид населения нашей страны, – полагает экологический активист из Татарстана Вера Керпель.

В рамках проекта "Чистая страна", который реализует компания Сергея Чемизова "Ростех", только в Подмосковье появятся четыре мусоросжигательные теплоэлектростанции, каждая из которых рассчитана на уничтожение примерно 700 тысяч тонн отходов в год. Накануне на всероссийской акции "Россия – не помойка" в подмосковной Коломне задержали экологического активиста Вячеслава Егорова, который выступает против строительства мусоросжигательных заводов в Коломенском районе. Его обвинили по статье 212.1 (Неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

3 февраля в Коломенском районе должен пройти разрешенный властями автопробег, на котором активисты планируют распространить газеты, рассказывающие о вреде мусоросжигательных заводов. О том, почему власть так жестко реагирует на попытки граждан остановить строительство заводов, говорит поддерживающий протест в Коломенском районе оппозиционный политик Дмитрий Гудков:

Никто не хочет дышать диоксинами, никто не хочет жить в городе, где вода и воздух будут отравлены

– Здесь в нарушение всех экологических норм строят крупнейший в Европе полигон мусора на 6 миллионов тонн, высотой 43 метра. Рядом протекает река Северка, рядом грунтовые воды, то есть это загрязнение коснется всего юго-востока Подмосковья. Здесь же рядом по старым технологиям строят мусоросжигательный завод для сжигания 700 тысяч тонн в год. Плюс в Коломенском районе уже есть действующий крупный полигон, рассчитанный на 2,5 миллиона тонн мусора, и туда хотят завозить еще 3 миллиона тонн. То есть для Коломенского района это будет экологическая катастрофа покруче, чем для Волоколамска. Oчевидно, что они пытаются запугать активистов. Но для Коломны эта тема важна и актуальна. Никто не хочет дышать диоксинами, никто не хочет жить в городе, где и вода, и воздух будут отравлены, поэтому мы в любом случае продолжим борьбу. За стройкой этих полигонов и мусоросжигательных заводов стоят господа Сергей Чемезов, Чайка-младший, Ротенберг-младший, поскольку они являются прямыми бенефициарами. Незаконное строительство всех этих полигонов и заводов покрывает губернатор Московской области Андрей Воробьев и партия "Единая Россия". Депутаты "Единой России" легализовали все эти стройки путем голосования в местном совете. То есть это полнейший произвол. Власть, конечно, боится мусорных бунтов, но у людей просто нет другого выхода, потому что они хотят жить в нормальных городах, они хотят дышать нормальным воздухом, пить нормальную воду. Власти боятся развития протестного движения, поэтому так и действуют, – полагает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.