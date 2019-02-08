Франция и Германия договорились о компромиссе по "Северному потоку"

Франция и Германия договорились о компромиссной позиции по строительству газопровода "Северный поток – 2". Это позволит Германии остаться ведущим переговорщиком по строительству газопровода из России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на проект соглашения между странами.

Ранее сообщалось, что Франция планирует поддержать поправки в европейскую газовую директиву, которые предоставляют Европейской комиссии больше прав для регулирования вопросов, связанных с сооружением трубопроводов. Это могло бы серьёзно осложнить строительство газопровода, позволяющего России экспортировать газ в Европу в обход территории Украины.

Германия выступает против поправок, которые предусматривают распространение на подводные трубопроводы тех же правил, что действуют для подземных. В частности, запрета совмещения в одной компании поставки газа и его распределения. Кроме того, у Еврокомиссии могли бы появиться дополнительные рычаги влияния на проект, которых у неё сейчас нет.

Ряд стран ЕС выступают резко против строительства газопровода, а США напоминают о возможности введения санкций против участников проекта, в том числе и германских компаний.

По плану "Северный поток – 2" должен быть достроен к концу 2019 года.