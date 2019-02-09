Moody's посчитало неэффективными будущие санкции против России

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с "мусорного" уровня "Ba1" до инвестиционного "Baa3" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. В сообщении указано, что экономика России, вероятно, будет способна справиться с эффектом от новых санкций со стороны США, которые должны быть введены в ближайшие месяцы.
В Moody's отметили, что низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают российской экономике устойчивость на фоне стоящих перед страной структурных проблем. Там так же позитивно оценили пенсионную реформу, которая, по мнению агентства, положительно скажется на российской экономике в долгосрочной перспективе.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение рейтинга Moody's является решением "справедливым, хотя и несколько запоздалым", его цитирует ТАСС. Теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в Россию отметил он.
- В декабре прошлый состав Конгресса США не успел принять новый пакет санкций против российской экономики. На рассмотрении Конгресса находились два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы. Один из документов содержал ответ на вмешательство в американские выборы и предполагал заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами российского долга.
- В сообщении Moody's отмечается, что по их оценке США могут запретить американским и зарегистрированным в США лицам покупать гособлигации России в национальной и иностранной валютах и бонды российских банков с госучастием и компаний вне финансового сектора, пишут "Ведомости".
- В 2018 году из-за неуверенности инвесторов в глобальной экономической ситуации больше всего страдали рынки и валюты развивающихся стран, в том числе России, Украины и Турции, отмечали аналитики. В 2019 году ситуация для валют развивающихся стран может улучшиться, цитировал Bloomberg прогноз банка HSBC. Там считают, что валюты этих стран могут подорожать, а доллар, наоборот, подешеветь.
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