Moody's посчитало неэффективными будущие санкции против России

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с "мусорного" уровня "Ba1" до инвестиционного "Baa3" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. В сообщении указано, что экономика России, вероятно, будет способна справиться с эффектом от новых санкций со стороны США, которые должны быть введены в ближайшие месяцы.

В Moody's отметили, что низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают российской экономике устойчивость на фоне стоящих перед страной структурных проблем. Там так же позитивно оценили пенсионную реформу, которая, по мнению агентства, положительно скажется на российской экономике в долгосрочной перспективе.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение рейтинга Moody's является решением "справедливым, хотя и несколько запоздалым", его цитирует ТАСС. Теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в Россию отметил он.