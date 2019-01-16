Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции, введённые против России, создают угрозу недостижения целей, прописанных в майском указе Владимира Путина. Для реализации указа созданы 12 национальных проектов, в них упакована программа политика на этот президентский срок. Ранее стоимость этих нацпроектов была оценена в 28 триллионов рублей.

Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, Силуанов заявил, что рисками для реализации национальных проектов могут стать санкции, торговые ограничения и торговые войны, передаёт РБК. По словам первого вице-премьера, внешняя среда влияет на возможности российской экономики, несмотря на усилия правительства.

Майский указ Путина определил цели его работы до 2024 года. Согласно указу, к этому сроку Россия должна добиться повышения продолжительности жизни, снижения уровня бедности и ускорение темпов роста ВВП выше среднемировых. По оценке Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 триллионов рублей.

В декабре Всемирный банк отмечал, что не все задачи из указа реальны к выполнению. В докладе организации реальной задачей было названо снижение бедности в России, а нереальной – ускорение роста экономики в поставленные сроки.

Санкции против России введены рядом западных стран, в том числе США и членами ЕС из-за участия страны в конфликте на Востоке Украины, аннексии Крыма, инцидента с отравлением бывшего служащего российского ГРУ в Солсбери и попытки вмешательства России в выборы президента США. Конгресс планирует рассмотреть несколько законопроектов, ужесточающих санкционный режим, аналогичные меры готовятся в Великобритании.

Президент Путин в декабре заявил, что санкции вводятся из-за "роста могущества России". По его утверждению, российская экономика адаптировалась к санкционному режиму.