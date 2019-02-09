17 человек пострадали в драке между заключёнными в колонии в Самаре, все они госпитализированы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний и регионального уполномоченного по правам человека Ольга Гальцову.
Конфликт между заключёнными произошёл вечером в пятницу, 8 февраля. Во время ужина один из осуждённых из отряда обслуживания колонии начал оскорблять пришедших есть заключённых, они выбежали на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате драки там были подожжены матрасы и одеяла.
Часть заключённых госпитализированы с возможными черепно-мозговыми травмами, часть — надышалась дымом горящих матрасов и одеял, сообщала ранее Гальцова.
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