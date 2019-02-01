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В колонии для особо опасных преступников в Саратовской области произошёл бунт

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Около 200 заключённых в колонии в Саратовской области устроили бунт в исправительной колонии № 7 для особо опасных преступников-рецидивистов, сообщается на сайте регионального управления ФСИН России.

В четверг в колонии, расположенной в посёлке Паницкая в 70 километрах от Саратова, произошел конфликт между двумя группами осужденных. Заключённые подрались, повредив мебель и другое имущество. Они отказывались выполнять требования сотрудников колонии, сообщает ФСИН.

Сейчас ситуация в колонии взята под контроль. В неё выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России и начальник регионального управления ведомства. Всего в колонии номер семь содержатся 800 человек.

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