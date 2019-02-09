В Крыму прошли обыски у проукраинского активиста

В селе Орехово в аннексированном Крыму сотрудники российских правоохранительных органов провели обыск у проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом он рассказал изданию "Крым.Реалии".

По словам активиста, в пятницу к нему пришла "целая толпа силовиков с оружием". Они забрали у Приходько и его жены компьютеры, телефоны, украинскую символику, флаги, а также макеты немецких автоматов.

Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика.

"И они почему-то решили прийти ко мне", – рассказал Приходько. По словам активиста, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона, проводили беседу и сказали, что будут проводить экспертизу изъятых у него предметов.

В российских правоохранительных органах публично не комментируют проведение обыска у Приходько. Подтверждения информации активиста из других источников пока нет, уточняет "Крым.Реалии".

В июне 2016 года российские полицейские уже задерживали Олега Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и участников крымско-татарского национального движения.