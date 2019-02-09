В Париже и других городах Франции проходят новые акции протеста

В Париже в субботу, 9 февраля, перед зданием Национального собрания произошли столкновения митингующих "жёлтых жилетов" с полицией. Один тяжело пострадавший манифестант увезён в больницу. По словам очевидца, пострадавший получил ранение после взрыва светошумовой гранаты, брошенной полицейским в момент, когда демонстранты пытались преодолеть ограждения у входа на территорию Национального собрания. Об этом сообщило агентство AFP.

Движение "жёлтых жилетов" проводит протестные акции в 13-й раз, как обычно, в конце недели. На прошлой неделе, 2 февраля, акции прошли под лозунгом борьбы с полицейским насилием. В знак солидарности с одним из лидеров протеста Жеромом Родригесом – раненым в глаз неделей ранее – многие манифестанты вышли в закрывающих один глаз повязках и с "кровавыми пятнами" на жилетах.

За два с половиной месяца протестов "желтых жилетов" число раненых превысило полторы тысячи.

Несколько дней назад депутаты Национального собрания Франции приняли в первом чтении закон об изменении правил участия в массовых мероприятиях. Депутаты поддержали ужесточение наказаний за организацию погромов. Законодатели также выступили за то, чтобы позволить префектам полиции запрещать участие в митингах активистам, представляющим угрозу для общественной безопасности.