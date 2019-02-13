Штраф за оскорбление власти предложили увеличить в 20 раз

В России максимальный штраф для граждан за фейковые новости и оскорбление власти в интернете могут увеличить в 20 раз. Соответствующие поправки к закону были внесены группой депутатов Государственной думы, сообщает ТАСС.

Изначально законопроект предполагал штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить его на сумму от 30 до 100 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 60 до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение закона об оскорблении власти в интернете штрафы составят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. По словам одного из депутатов "Единой России", штраф в тысячу рублей ничего не значит для граждан, а наказание 100 тысяч рублей они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Также предлагается сохранить административный арест на 15 суток за оскорбление власти.

Законопроекты об оскорблении власти и фейковых новостях в декабре внёс глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Закон предполагает запрет на публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", если она влечёт тяжкие последствия. Предусматривается запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам и органам власти. 24 января правительство России одобрило предложенные законопроекты.