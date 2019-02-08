В Казани активистке "Открытой России" угрожают уголовным делом

Активистка "Открытой России" из Казани рассказала, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") приходили домой к её родителям и угрожали завести на их дочь уголовное дело. По словам Гульназ Равиловой, полицейские требовали от неё выйти из оппозиционного движения. Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook.

Родителей Равиловой вызвали в полицию, где им показывали материалы, которые якобы готовятся к возбуждению уголовного дела в отношении активистки. Им поставили условие, что если их дочь напишет заявление в Москву о выходе из "британской организации" и даст комментарии некой пресс-службе, то сотрудники "все забудут, как страшный сон".

21 января​ сотрудники полиции пришли с обыском к другой активистке "Открытой России" в Казани Эльзе Нисанбековой. Это было связано с делом Анастасии Шевченко, которая стала первой обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. ​

В России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).