Кремль прокомментировал появившееся в сети видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники в частном самолете поют песни, пьют вино и чокаются "за аграрное лобби".

"Ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На видео, разошедшемся по социальным сетям, фигурируют бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и бывший руководитель протокола Медведева Марина Ентальцева. Видео было выложено в недавно созданном telegram-канале "Знахарь", который активно репостит прокремлевские каналы.

Комментируя обстоятельства появления видео, Песков сказал: "Мы не можем заниматься выяснением того, от кого, как и какое видео куда попадает... Это не наш вопрос".

Дворкович был вице-премьером шесть лет и не вошел в обновленное правительство Медведева после перевыборов Владимира Путина в 2018 году. Сейчас он возглавляет FIDE, международную шахматную федерацию, и является сопредседателем совета фонда "Сколково". Задекларированный доход в 2017 году – 6 797 371 рублей, у его супруги, в прошлом чиновницы правительства, а затем топ-менеджера крупных компаний, 52 368 178 рублей.

Ткачев был министром сельского хозяйства три года, и также не вошел в обновленное правительство в прошлом году. До этого он был губернатором Краснодарского края. Задекларированный доход в 2017 году 548 255 533 рублей.

Тимакова, журналист, а затем сотрудник администрации президента, соавтор книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", была пресс-секретарем Медведева до 2018 года. Сейчас она – заместитель председателя Внешэкономбанка.

Ентальцева была заместителем главы аппарата правительства до 2018 года, а ныне перешла на работу в "Сколково".

Комментарии в сетях

Владимир Дорохов

Вчера новость про тульского сенатора Савельева с юбилеем жены за 10 миллионов, сегодня бухающие с песнями и плясками Дворкович, Ткачев и Тимакова на борту авиаджета. Прекрасная жизнь у российской элиты на фоне депрессивного состояния в кошельках подавляющего большинства россиян.

Будем платить в три раза больше за мусор, пахать до глубокой старости и смотреть за красивой жизнью этих хапуг?

Roman Kachanov

Ну не знаю.... То, что люди вместе выпивают, думаю, нормально.... )))