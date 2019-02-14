Члены избиркомов в Балашихе увольняются из-за проверки "каруселей"

Несколько сотрудников избирательных комиссий в подмосковной Балашихе написали заявления об увольнении в связи с проверкой нарушений в ходе губернаторских выборов в сентябре 2018 года. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, отметив, что комиссия заявления приняла.

Также на время проведения проверки отстранены от работы председатели территориальных избирательных комиссий Балашихи. Их функции переданы заместителям.

Ранее от должности был отстранён курировавший выборы в Балашихе член подмосковной избирательной комиссии, руководители обеих балашихинских территориальных комиссий, а также сотрудники городской администрации, оказывавшие давление на членов участковых комиссий. Их фамилии Мособлизбирком не озвучил, мотивировав это тем, что "перечисление конкретных имён до завершения проверки неправильно и неэтично - достаточно должностей".

Информационное агентство "Закон", в свою очередь, сообщило, что полномочия сложили члены избиркома, отвечавшие за губернаторские выборы в других городах Подмосковья. В частности, из состава областной комиссии вышли Наталья Альшанова, курировавшая Королёв, и Александр Максимов, отвечавший за Серпухов и Наро-Фоминск.

В начале декабря "Новая газета" опубликовала расследование о масштабных фальсификациях на выборах губернатора Московской области в Балашихе, где более 300 человек участвовали в "каруселях" и вбросах при содействии более 200 членов избирательных комиссий и наблюдателей. Губернаторские выборы выиграл Андрей Воробьёв, причем в Балашихе он получил самый высокий в Подмосковье результат.

В пресс-службе Мособлизбиркома сообщили о начале проверки в связи с публикацией. Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась по факту вскрывшихся нарушений в Генпрокуратуру.