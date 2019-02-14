СМИ: Конгресс может заслушать Иванку Трамп по "российскому делу"

Палата представителей Конгресса США может вызвать для дачи показаний по делу о вероятном вмешательстве России в выборы дочь президента Иванку Трамп. Об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на источники в Демократической партии.

По данным источников, в Конгрессе располагают данными о причастности Иванки Трамп к сделке по строительству небоскрёба Trump Tower в Москве.

Ранее бывший юрист президента США Майкл Коэн признался, что вёл переговоры о возведении в Москве небоскрёба Trump Tower в разгар избирательной кампании Дональда Трампа. Газета The Washington Post утверждала, что застройщик с российскими корнями обещал Трампу расположение президента России Владимира Путина.

В США ведётся расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США и других государствах отвергает.