Ургант спародировал поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

Телеведущий Первого канала Иван Ургант выпустил пародию на видео, в котором бывшие российские высокопоставленные чиновники на борту частного самолёта поют песню "Ах, судьба моя, судьба", пьют вино и чокаются "за аграрное лобби". Запись выложена на YouTube-канале шоу "Вечерний Ургант".

Ранее в сети появилось видео, на котором фигурируют бывший вице-премьер, ныне глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и бывший руководитель протокола Медведева Марина Ентальцева.

В Кремле, комментируя видео, заявили, что"ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.