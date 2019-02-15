Матери двух детей-инвалидов возместили расходы на 11 билетов Utair

Матери двух детей-инвалидов возместили расходы за покупку 11 билетов на рейс авиакомпании Utair. Об этом "Интерфаксу" сообщила глава Хабаровского отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова. Деньги предоставила одна из компаний Хабаровска, добавила она.

8 февраля жительницу города Вяземский Хабаровского края Наталью Загуменную заставили выкупить 11 билетов на рейс Utair, когда она летела в Москву из Кургана, где ее семилетние сыновья с ДЦП проходили лечение. Один из детей был на носилках после операции. В авиакомпании Загуменной заявили, что ей необходимо оплатить все девять мест в салоне самолёта, где будут установлены носилки, а также дополнительное место для второго сына, у которого из-за гипса не сгибается нога. В результате стоимость перелета из Кургана в Москву составила более 60 тысяч рублей вместо 16 тысяч.

В пресс-службе Utair заявили, что требование о покупке Загуменной 11 мест было связано с тем, что она не уведомила о маломобильных пассажирах и авиакомпания не смогла подготовиться к их перевозке.

Следственный комитет начал проверку.