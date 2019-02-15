На мэра города Иваново Владимира Шарыпова напали с битой

Неизвестный мужчина в четверг напал на мэра города Иваново Владимира Шарыпова возле дома и попытался избить его битой. Об этом сообщают информационные агентства и местные СМИ. Факт нападения журналистам подтвердил и сам чиновник, уточнив, что находится в больнице.

В управлении МВД по городу Иваново сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В полиции также заявили, что мэр получил ушибы, неопасные для жизни.

О задержании нападавшего не сообщалось.

Владимир Шарыпов занимает свой пост с ноября 2016 года, до этого он работал в "Ивановском центре энергосбережения" и областном правительстве.

Шарыпову 34 года, он самый молодой мэр в истории города. Местные СМИ сообщали, что он ездит на работу на велосипеде и общественном транспорте, а также характеризовали его как "достаточно жесткого руководителя".