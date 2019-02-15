Арестованному аспиранту МГУ Мифтахову предъявлено обвинение

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову, арестованному по делу о нападении на офис "Единой России" в московском районе Ховрино, предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом агентству "Интерфакс" рассказала его адвокат Светлана Сидоркина. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до семи лет.

Своей вины студент не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

В ночь на 31 января 2018 года в офисе "Единой России" на Онежской улице на окраине Москвы разбили окно и кинули внутрь дымовую шашку. В результате никто не пострадал. По делу задержаны несколько человек, задержанные жаловались на пытки со стороны правоохранительных органов.

Мифтахов впервые был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. Суд отказался его арестовать. 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сражу же задержали вновь, уже по новому делу.

В заключении Мифтахов пытался вскрыть себе вены. Освободить его требуют учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.