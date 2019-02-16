Греф, Чубайс и Титов выступили в поддержку Майкла Калви

Суд в Москве сегодня продолжит рассматривать вопрос о мере пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне ему продлили срок задержания на 72 часа.

Пятерых человек, которые проходят по одному делу с Калви, Басманный суд накануне отправил под арест.

Baring Vostok - один из старейших крупнейших работающих в России фондов прямых инвестиций. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиардов долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России.

Следствие обвиняет Майкла Калви в том, что он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов долларов из банка "Восточный". Дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова.

В прессе ранее сообщалось о конфликте между акционерами банка - структурами Baring Vostok и Артёмом Аветисяном. Калви накануне в суде связал своё уголовное преследование именно с этим конфликтом. Обвинения он отверг. Он попросил не заключать его под стражу, согласился на домашний арест, а также на внесение залога. Следствие просит об аресте, утверждая, что Калви - гражданин США - может скрыться.

Задержание Майкла Калви и обвинения в его адрес прокомментировали ряд видных представителей деловых кругов. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Калви "высокопрофессиональным инвестором" и заявил, что готов дать за него личное поручительство. Глава Сбербанка России Герман Греф сказал, что знает Калви как "порядочного человека" и выразил надежду, что случившееся окажется "недоразумением". Подобный комментарий дал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Глава Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс напомнил, что благодаря деятельности Калви в Россию были привлечены миллиарды долларов прямых инвестиций и назвал его "одним из самых уважаемых инвесторов". Все они оговорились, что не знакомы с материалами уголовного дела.

Уильям Браудер, в прошлом один из крупнейших иностранных инвесторов в России, который впоследствии стал жёстким критиком российских властей и был несколько раз заочно осуждён российскими судами, назвал дело Калви новым доказательством коррумпированности российских властей и экономики.