Нойерт сняла кандидатуру на должность представителя США при ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в субботу вечером сняла свою кандидатуру на должность постоянного представителя США при ООН с рассмотрения в Сенате.

В своём заявлении Нойерт выразила благодарность президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за своё выдвижение на пост в ООН, однако отметила, что снимает свою кандидатуру по семейным обстоятельствам.

Кандидатура Нойерт - в прошлом телеведущей ABC News и Fox News - была выдвинута Трампом ещё в прошлом году, после отставки прежнего представителя США при ООН Никки Хейли. Однако слушания в Сенате по её кандидатуре до сих пор не были назначены. Демократы в Сенате и ряд комментаторов критиковали её кандидатуру в связи с нехваткой у неё опыта дипломатической работы.

Ряд американских СМИ, в частности New York Times, сообщал о том, что отказ Нойерт может быть связан проблемами няни ее детей, которая имеет гражданство Ямайки и не имела права законно работать в США.

В Госдепартаменте заявили, что новую кандидатуру на пост представителя при ООН президент Трамп внесёт "в ближайшее время".