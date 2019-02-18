В Туапсе избили журналиста после расследования о главе района

В городе Туапсе Краснодарского края неизвестные избили главного редактора газеты "Ваш голос" Дмитрия Косенко. Он находится в больнице с сотрясением мозга, переломами и ушибами. Об этом сообщается в группе издания во "ВКонтакте".

Нападение произошло в ночь на субботу. В городском сквере у офиса редакции к Косенко подошли двое мужчин и начали его избивать. По словам Косенко, нападавших спугнули сотрудники находящегося рядом магазина. Полиция ищет нападавших.

По мнению журналиста, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Издание проводило расследование о законности выделения земельного участка в 30 метрах от моря семье главы Туапсинского района Анатолия Русина.По словам Косенко, в адрес газеты неоднократно поступали угрозы с требованием прекратить расследование.