Удальцову вернули машину и деньги, арестованные по "болотному делу"

Суд в Москве снял арест с автомобиля и 142 тысяч рублей, которые принадлежат координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову. Об этом сообщает агентство "Москва".

Имущество оппозиционера было арестовано семь лет назад в рамках расследования уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Под арестом остались ещё 13 тысяч рублей.

В августе 2017 года Удальцов вышел на свободу после четырех с половиной лет колонии по делу об участии в беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году.

6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина, на Болотной площади в Москве прошел "Марш миллионов" против его третьего президентского срока. Он закончился столкновениями протестующих с полицейскими. По итогам более 30 участников акции были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, а также насилии по отношению к представителям власти.

Независимое общественное расследование событий на Болотной площади пришло к выводу, что стычки с полицией спровоцировали провокаторы, которые с большой долей вероятности сотрудничали с правоохранительными органами.