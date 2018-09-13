Удальцову на три года запретили посещать массовые мероприятия

Суд в Москве отправил оппозиционера Сергея Удальцова под административный надзор до 2021 года. Лидеру "Левого фронта" будет запрещено посещать массовые мероприятия и покидать пределы Москвы и Московской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Удальцов будет обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции. Ранее суд продлил на четыре дня срок содержания оппозиционера в изоляторе из-за его госпитализации.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В тот же день в знак протеста он объявил сухую голодовку. Из-за обезвоживания его трижды клали в больницу. Сейчас Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не собирается.