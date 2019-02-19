ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью развивать бизнес

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) заявили, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

По словам замглавы ФАС Андрея Цыганова, рост цен на мясо птицы и яйца "вызвано активным развитием этого сектора", благодаря чему страна полностью обеспечила себя этой продукцией. Для потребителя плохо, когда цены растут. Но "работать в убыток себе никто не собирается", - добавил чиновник. Он пояснил, что для производителей настало время отдавать долги, взятые на развитие. Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор.

В 2018 год в России продукты в среднем дорожали в четыре раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат. В прошлом году, по данным ведомства, продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5 процентов. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты: больше чем на семь процентов. В ЕС цены на эти продукты оставались стабильными. В январе существенно подорожали фрукты и овощи — на 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар.

В середине февраля министерство экономического развития России ухудшило прогноз по инфляции на 2019 год. По оценкам ведомства, она превысит 5 процентов. Ранее ожидалось, что инфляция составит 4,3 процента. В Центробанке в этой связи прогнозируют снижение роста реальных зарплат россиян в первом квартале 2019 года.