Следствие: погибшего солдата нашли связанным с пакетом на голове

Погибшего на полигоне под Воронежем рядового Степана Цымбала обнаружили со связанными скотчем руками и полимерным пакетом на голове, обмотанным вокруг шеи скотчем. Об этом говорится в постановлении военного следователя, которое "Медиазоне" предоставила правозащитная организация "Зона права".

О гибели солдата стало известно 15 февраля. По словам родственников, командование войсковой части утверждало, что Цымбал умер из-за остановки сердца. Родные говорили, что обнаружили травмы на лице и теле солдата. Однако представитель Западного военного округа настаивал, что признаков насильственной смерти у погибшего не было.

Степана Цымбала призвали на службу в октябре 2018 года. С конца ноября солдат находился на полигоне под Воронежем, где работал на кухне. Тело Цымбала в палатке для мытья посуды обнаружил сослуживец вечером 10 февраля.

Паблик "Плохие новости" ранее сообщал, что солдат был убит, а затем найден именно со связанными скотчем руками и пакетом на голове, а на затылке нашли большую ссадину. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.