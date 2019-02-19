"В Россию нельзя инвестировать". Уильям Браудер – об аресте Майкла Калви

В Европарламенте продолжается работа над общеевропейским "Законом Магнитского", который правительство и парламент Нидерландов предложили принять в прошлом году. 10 декабря 2018 года, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека, министры иностранных дел государств ЕС единогласно одобрили эту инициативу для Евросоюза.

Тем не менее, в Европарламенте проект этого закона неожиданно трансформировался. Из него хотят изъять имя Сергея Магнитского, а сам закон, в отличие от его американского аналога, направить на нарушителей прав человека в Азии и Африке.

Инициатором международного движения за "Закон Магнитского", позволяющий накладывать санкции на причастных к нарушению прав человека российских чиновников, является финансист и инвестор Уильям Браудер. Он поговорил с корреспондентом Радио Свобода/Свободная Европа в Брюсселе о проекте закона и о последних событиях в России, в частности, об аресте в Москве американского инвестора Майкла Калви.

"Это должно быть последней каплей, доказывающей, что Россия – полностью коррумпированная страна, в которую нельзя инвестировать", – написал Уильям Браудер в Твиттере. ​

​– В России арестовали крупнейшего западного инвестора Майкла Калви. Какова была ваша реакция, когда вы об этом узнали?

– Думаю, это доказывает, что Россия абсолютно небезопасная страна, в которую нельзя инвестировать. Майк Калви был последним крупным американским инвестором, который работал в России, он был в этой стране несколько десятилетий. Он играл по их писаным и неписаным правилам, и тот факт, что они начали преследовать его, их собственного друга, показывает, что никто в России не защищен.

– Есть ли сходство у этой ситуации с вашим собственным опытом в России?

– Сходство состоит только в том, что я был крупнейшим инвестором в 2005 году, когда меня выслали из страны, а он был крупнейшим инвестором в 2019 году, когда его арестовали. А основное отличие состоит в том, что я критиковал режим, а он его всячески хвалил. И если они так обращаются со своими друзьями, то сохрани Господь!

– Как вы думаете, что с ним теперь будет?

– Я думаю, что это не отдельный случай. Подозреваю, что решение принималось не на низшем уровне. Не думаю, что люди, которые стоят за этим и которым разрешили его арестовать, пошли бы на это, если бы Путин не дал на это "зеленый свет". А если в этом участвовал Путин, то это не сулит ему [Калви] ничего хорошего, потому что это означает рейдерский захват. Цель его – украсть активы, и они будут держать его в заложниках до тех пор, пока эти активы не получат.

– Как, с вашей точки зрения, должны воспринимать это западные правительства?

– Я думаю, что они должны это интерпретировать как то, что Россия – недружественный режим, который берет иностранцев в заложники, и надо выпустить предупреждение для тех, кто хочет делать там бизнес или хочет путешествовать в Россию.

– Вы приехали в Европейский парламент для того, чтобы выступать со свидетельскими показаниями на заседании подкомитета по правам человека, который обсуждал введение государствами ЕС европейского "Акта Магнитского". С этим уже возникают проблемы. Вы можете рассказать, в чем они состоят?

– Основная проблема – это стремление ЕС успокоить Россию. Инициатива о принятии европейского "Акта Магнитского" исходила от правительства Нидерландов. Они пошли на это под окрики и пинки, и только потому, что их заставил это сделать парламент. Когда они представили "Акт Магнитского" на рассмотрение ЕС, они убрали из названия имя Магнитского, чтобы успокоить Россию. Шокирующее действие. Убрать имя человека, которого убили, имя, которое породило все движение Магнитского, попытаться стереть его, чтобы ублажить Владимира Путина.

– В конечном итоге, если совет примет этот закон, закон о наказании тех, кто нарушает права человека, но он не будет носить имя Сергея Магнитского, вы будете его поддерживать?

– Я думаю, что любые последствия для плохих людей лучше, чем оставлять их деяния без последствий. Но то, что они пытаются дистанцироваться от имени Сергея Магнитского, – это как если бы кто-то попытался стереть имя Нельсона Манделы из истории. Это шокирующе! Трусливое потакание России, – говорит Уильям Браудер.

Юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с инвестиционным фондом Уильяма Браудера и вскрывший аферу с возвратом налогов через налоговые органы, был арестован теми же людьми, на которых он подавал иск и которых обвинил в мошенничестве. Он провел в СИЗО почти год и скончался 16 ноября 2009 года от того, что ему не была оказана медицинская помощь. В США "Закон Магнитского" был принят при президенте Бараке Обаме, однако и нынешний президент Дональд Трамп уже дважды использовал его для санкций против лиц из окружения Кремля.