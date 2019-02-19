Главу движения Пономарёва в Вологде суд отправил на психобследование

Суд в Череповце Вологодской области направил на психиатрическое обследование главу местного отделения движения "За права человека" Григория Винтера. Об этом сообщается в блоге главы организации Льва Пономарёва, на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Пономарёва, представители правоохранительных органов пришли домой к Винтеру в понедельник утром и насильно перевезли его в суд. Правозащитник ходатайствовал о переносе заседания, поскольку на нём не присутствовал его адвокат. Судью он также попросил закрыть процесс. Оба ходатайства были отклонены. В знак протеста Винтер покинул зал заседаний.

В его отсутствие суд принял решение о его принудительном психиатрическом обследовании. К правозащитнику во вторник утром опять пришли полицейские, которые насильно повезли его в вологодскую психиатрическую больницу.

​В воскресенье стало известно о задержании и принудительном досмотре Григория Винтера полицейскими на вокзале в Череповце. Заявленной причиной своих действий полицейские назвали участие Винтера в организации, которая признана иностранным агентом.

Во время обыска полицейские переписали серийные номера ноутбука и фотоаппарата Винтера, а также списали данные его кредитных карт.

Уже после досмотра на задержанного составили административный протокол, при этом по какой статье – не сказали. Винтер утверждает, что полицейские так и не назвали себя, несмотря на его неоднократные требования представиться и предъявить документы.

Правозащитник подал заявления на незаконные действия полиции в Северо-Западную транспортную прокуратуру и Следственный комитет.