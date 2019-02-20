"Кто как обзывается". Трамп грозит Мадуро, назвавшему Гуайдо "клоуном"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в Каракасе, назвал своего оппонента Хуана Гуайдо "клоуном" и неожиданно публично предложил ему организовать в стране досрочные президентские и парламентские выборы – то есть сделать то, чего и добиваются от венесуэльских властей страны Запада и большая часть латиноамериканских лидеров. Тем временем армия Венесуэлы по-прежнему блокирует импорт в страну всех грузов с гуманитарной помощью, несмотря на грозные предостережения из Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп призвал венесуэльских военнослужащих немедленно перейти на сторону председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуано Гуайдо, признанного в качестве временного главы государства подавляющим большинством латиноамериканских стран, США, Канадой, странами ЕС и Японией, и пригрозил в случае отказа "крайне неприятными" для них последствиями:

"Вы не сможете найти безопасной гавани, у вас не будет пути к отступлению, вы потеряете все! Мы хотели бы мирного перехода власти, но все варианты действий остаются открытыми. Новый день наступает для Венесуэлы. Социалисты лжецы, они обещают преуспевание, но производят лишь нищету".

Это предупреждение из уст Трампа прозвучало 18 февраля, за пять дней до начала масштабной операции по ввозу десятков тонн гуманитарных грузов из США, планируемой Хуаном Гуайдо. Сейчас эти грузы находятся в основном в нескольких маленьких городках в Колумбии вблизи границы с Венесуэлой, а также в некоторых ближних островных государствах в Карибском море, например, на Кюрасао.

Боливарианское чавистское правительство Николаса Мадуро отказывается пропустить в Венесуэлу гуманитарную помощь, заявляя, что "буржуазная оппозиция и враги Венесуэлы" пытаются унизить ее народ. Мадуро обвинил Трампа в том, что тот действует, словно "уже владеет Венесуэлой". Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы, которая является главной идеологической опорой Николаса Мадуро в Западном полушарии, обвинил Вашингтон в подготовке "агрессии против Венесуэлы". Сторонники венесуэльской оппозиции опасаются, что попытка ввоза гуманитарных грузов в Венесуэлу может спровоцировать крупный вооруженный конфликт, в который окажутся втянуты несколько государств.

Дональд Трамп говорил о венесуэльских делах, выступая в Международном университете штата Флорида перед аудиторией, в которой доминировали молодые уроженцы Венесуэлы, Кубы и других латиноамериканских стран. По подсчетам социологов, только во Флориде живет более ста тысяч выходцев из Венесуэлы.

Угрозы американского президента вызвали немедленную реакцию венесуэльского "боливарианского" министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Он специально появился в прямом эфире государственного телевидения, чтобы заявить, что военные Венесуэлы якобы действительно готовы потерять все: "Мы готовы отдать даже свою жизнь, чтобы защитить Николаса Мадуро. Янки придется пройтись по нашим трупам!", – сказал он.

В это же время Николас Мадуро, к которому обращался президент США, также общался с "революционной молодежью" – в Национальном медицинском университете Каракаса. Говоря о многотысячных уличных выступлениях оппозиции, продолжающей требовать досрочных выборов, и лично о провозгласившем себя "временным президентом" Хуане Гуайдо, Мадуро сказал: "Почему бы этому самому себя назначившему клоуну не организовать выборы? Пусть он их созовет, чтобы его там и выкинули прочь, на голосовании".

Одновременно Николас Мадуро заявил, что в Венесуэлу в среду, 20 февраля, должны прибыть около 300 тонн гуманитарной помощи из России. Ранее он уже объявлял о прибытии подобных грузов, или товаров, купленных по специально сниженным ценам, из КНР, Кубы и России, своих главных союзников на международной арене.

Николас Мадуро сегодня по-прежнему пользуется поддержкой марионеточного "Конституционного собрания", избранного в 2017 году для выработки новой Конституции. Это собрание – чавистская альтернатива законному парламенту, Национальной ассамблее, где безоговорочно доминируют противники "боливарианской революции" и которое возглавляет легитимно избранный председатель Хуан Гуайдо.

Как сообщило РИА "Новости", верные Мадуро депутаты "Конституционного собрания" в ближайшее время собираются провести в Венесуэле нечто вроде референдума, чтобы выяснить, сколько граждан согласны с идеей проведения досрочных парламентских выборов. Сам Николас Мадуро в раннем интервью РИА "Новости" говорил, что лично он поддержал бы проведение досрочных выборов в парламент (не уточняя, который из двух), которые могут пройти уже в этом году. Одновременно Мадуро категорически отвергает возможность любых досрочных выборов президента.

18 февраля в Венесуэлу не пустили группу депутатов Европарламента, прилетевших в страну для встречи с Хуаном Гуайдо. Причину запрета европарламентариям не объяснили. На некоторое время венесуэльские пограничники изъяли их паспорта. Нынешний министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса (зять покойного Уго Чавеса) сообщил, что о запрете на въезд в Венесуэлу этих депутатов Европарламента уведомили за несколько дней до поездки. В Каракасе утверждают, что у них были тайные мотивы, "угрожающие стабильности и миру страны". Ранее Европарламент присоединился к широкой группе стран и международных организаций, признавших Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.