Под защитой Путина и Бога. Мадуро продает золото и собирается долго жить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на предостережения из США, давление со стороны оппозиции и отказ все большего числа государств признавать его легитимность, отказывается проводить в стране досрочные выборы или уходить в отставку. Он заявляет, что находится под надежной защитой – и Господа Бога, и пока верной ему армии, и, главное, "московского друга Владимира". Одновременно, как уверены на Западе, Мадуро экстренно распродает остающиеся в Венесуэле государственные золотые запасы.

Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, вечером в четверг, 31 января, заявил, что не исключает возможности оказания ему и его сторонникам военной поддержки со стороны Соединенных Штатов для "прекращения узурпации власти Николасом Мадуро", но пока стремится не прибегать к такой мере и не обращается с такой целью в Вашингтон. Как пишет оппозиционная венесуэльская газета El Nacional, позже Хуан Гуайдо добавил, что в любом случае, чтобы планы оппозиции и ее сторонников за рубежом могли быть эффективными, необходима поддержка венесуэльской армии и сил безопасности. "Мы просим, чтобы наши вооруженные силы встали на сторону Конституции, и это совсем не то, чтобы просить их поддержать государственный переворот, в котором нас обвиняют наши противники", – сказал Гуайдо.

Однако армия и спецслужбы Венесуэлы пока однозначно демонстрируют верность Николасу Мадуро и идеям "боливарианской революции". Политики, журналисты и аналитики во всем мире, особенно в Латинской Америке, сейчас много рассуждают о том, что именно от позиции военных зависит в данный момент будущее Венесуэлы. На тему того, как Мадуро и Гуайдо борются за их расположение, появляется немало карикатур, например, вот эта:

"Меня отлично защищают, у меня отличная служба разведки, более того, у меня есть более существенная защита – со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", – заявил Николас Мадуро в недавнем интервью российскому агентству "РИА Новости", добавив, что не меньше надеется и на помощь президента РФ Владимира Путина, пообещавшего ему, что Москва и Каракас продолжат сотрудничать в военном деле. "У нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные российские системы вооружений прибывают в Венесуэлу каждый месяц", – подчеркнул Мадуро. И тут же добавил, что уверен, что его давно собираются убить президенты США Дональд Трамп и соседней Колумбии Иван Дуке.

1 февраля правительство США вновь обратилось к Николасу Мадуро с заявлением о недопустимости любого давления и запугивания лидеров оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которого Вашингтон признал временным главой Венесуэлы. Кроме того, Белый дом отметил, что "боливарианская" верхушка во главе с Мадуро и верным ему окружением сейчас, вероятно, пытаются разграбить остающиеся на балансе государства ценные активы, и предостерег Россию и другие союзные Мадуро страны от участия в сделках с венесуэльскими нефтью и золотом.

Один из самых непримиримых критиков Мадуро, американский сенатор-республиканец Марко Рубио, отметил в своем твиттере, что, по его данным, часть золотого запаса Венесуэлы сейчас покупает финансовая группа из ОАЭ Noor Capital, добавив, что любая авиакомпания и любой приобретатель, замешанные в такой сделке, рискуют попасть под жесткие санкции США.

​Ранее российская "Новая газета" и международные агентства Reuters и Bloomberg одновременно сообщили, что для перевозки венесуэльского золота в ОАЭ, возможно из России или через нее, использовался самолет мелкой российской авиакомпании из Хабаровска E-Cargo. Единственный имеющийся у нее "Боинг-757" вылетел из Москвы 29 января и прилетел в Каракас 30 января с остановкой в Дубае. Якобы этот борт вывез из России принадлежащее Венесуэле золото в Дубай, а в Объединённых Арабских Эмиратах оно было обменяно на наличные доллары. По информации "Новой газеты", к январю этого года в России хранилось около 30 тонн венесуэльского золота рыночной стоимостью 1,2 миллиарда долларов. (Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина это категорически отрицает). Какая его часть была продана, "Новая газета" не пишет.

В январе грузовой Boeing 757 E-Cargo уже дважды летал из Москвы в Каракас с посадкой в Дубае, отмечает газета. Причем ее информаторы в ОАЭ утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторы местного Центробанка. Агентство Reuters между тем пишет, что Мадуро и его сторонники стремятся успеть отправить в ОАЭ для обмена на американскую валюту в общей сложности около 15 тонн золота, из которых 3 тонны уже попали в Дубай через Турцию еще в декабре. При этом оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы уверена, что контролируемый радикальными социалистами (чавистами) Центробанк Венесуэлы только в Россию готов был отправить 20 тонн национального золотого резерва, однако пока этого вроде бы не произошло.

Для правительства Мадуро продажа золота – сейчас, вероятно, единственная остающаяся возможность весомо пополнить свой бюджет. До сих пор источником поступления 95 процентов иностранной валюты в страну была государственная венесуэльская нефтяная компания PDVSA, 29 января включенная в санкционный список Минфина США. Вскоре от закупки продаваемой этой компанией венесуэльской нефти отказались и европейские трейдеры, опасаясь вторичных санкций. По подсчетам, правительство Мадуро потеряет от этого 11 миллиардов долларов, в дополнение к 7 миллиардам, заблокированным на американских счетах.

В тот же день, 29 января, Соединенные Штаты передали Хуану Гуайдо и возглавляемой им оппозиции контроль над многими венесуэльскими активами, хранящимися в американских банках. Часть золотого запаса Венесуэлы хранится также в Банке Англии, однако несколько дней назад британская сторона также заблокировала доступ к нему для чиновников Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, планирующий получить доступ и к этим активам, уже обратился с соответствующим запросом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

31 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого называют одним из соавторов плана по отстранению Николаса Мадуро от власти, посоветовал ему воспользоваться возможной амнистией и уехать из страны. Об этом Болтон написал в твиттере, пожелав Мадуро после отставки "тихой жизни на хорошем пляже, вдали от Венесуэлы".

Ранее Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам. В ответ Верховный суд Венесуэлы, большая часть членов которого поддерживает Николаса Мадуро и правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV), заблокировал банковские счета самого Хуана Гуайдо и запретил ему выезжать из страны – но при этом почему-то сохранив его депутатскую неприкосновенность перед законом. Председатель ВС Венесуэлы написал о принятых против Гуайдо мерах в твиттере:

Верховный суд Венесуэлы действовал, рассмотрев информацию, направленную главой Генпрокуратуры Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом, начавшей расследование деятельности Хуана Гуайдо и обвиняющей его в провоцировании массовых беспорядков, начиная с 22 января, жертвами которых стали не менее 40 человек.

В пятницу, 1 февраля, Хуан Гуайдо обвинил правительство Николаса Мадуро в давлении на свою семью – после того как в его дом пришли сотрудники тайной полиции SEBIN и "провели беседу" с его супругой. Выступая с очередной речью в университете Каракаса, Гуайдо рассказал, что в этот момент в жилище находилась также его полуторагодовалая дочь, и больше там никого не было.

Политик заявил, что будет считать Николаса Мадуро лично ответственным за всё, что может произойти с его родными. При этом руководители SEBIN и других правоохранительных органов полностью отрицают визит своих сотрудников в дом Гуайдо.

1 февраля Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов пользователей, предположительно, замешанных в агрессивных кампаниях по продвижению интересов Москвы, Каракаса и Ирана. В частности, Twitter ликвидировал 1960 аккаунтов, связанных с Венесуэлой, зафиксировав попытки "иностранного влияния" на события в этой стране. 764 якобы венесуэльских аккаунта подозревают в работе на иностранное государство, так как поведение их владельцев похоже на работу сотрудников "фабрики троллей" Евгения Пригожина. Все найденные аккаунты и связанную с ними информацию компания обещает предоставить для изучения журналистам.