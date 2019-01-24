В Венесуэле продолжается напряженное политическое противостояние. Его участники – оппозиция, объединившаяся вокруг международно признанного парламента – Национальной ассамблеи во главе с ее председателем Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, и правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) во главе с президентом Николасом Мадуро. В столице Каракасе и других городах количество жертв уличных столкновений, в которых участвуют десятки тысяч людей, только по подтвержденным данным превысило 20 человек. Арестованы не менее трехсот оппозиционных активистов.

В Венесуэле сейчас фактически два президента и два парламента.

Николас Мадуро – пользуется поддержкой альянса проправительственных партий "Патриотический центр". Там верховодят радикальные социалисты – чависты, последователи ныне покойного бывшего президента Уго Чавеса и его идеологии "боливарианской революции". Они контролируют марионеточное Конституционное собрание, избранное в 2017 году для выработки новой Конституции. Это собрание – альтернатива Национальной ассамблее. За Мадуро – большая часть городской бедноты и социальных низов во многих провинциях, полулегальных военизированных уличных группировок (collectivos) и, что наиболее важно, армии, политической полиции SEBIN и могущественной Национальной гвардии (более 92 тысяч элитных бойцов, имеющих тяжелое вооружение и напоминающих Росгвардию). На международной арене Мадуро поддерживают в первую очередь Россия, Китай, Мексика, Турция, Куба и Боливия.

За Хуаном Гуайдо – миллионы городского населения, предприниматели, интеллигенция, богатые крестьяне и почти весь парламент – Национальная ассамблея. У сторонников ранее раздробленной оппозиции, конгломерата самых разных партий в рамках так называемого "Круглого стола демократического единства", есть свои боевые отряды. Хуан Гуайдо лишь в последние дни совершил неожиданный взлет в качестве объединяющего все противостоящие Николасу Мадуро и чавистам силы. Единственным легитимным президентом Венесуэлы Гуайдо за последние сутки признали США, Канада, и большинство государств Латинской Америки.

Евросоюз и Великобритания пока занимают нейтральную позицию, одновременно полуофициально высказывая поддержку Гуайдо и критикуя Мадуро.

Николас Мадуро был вновь избран президентом Венесуэлы в мае 2018 года, хотя из-за многочисленных нарушений, подтасовок и запугивания избирателей эти выборы не были признаны ни оппозицией, ни западными странами.

За последние месяцы социально-экономический кризис в стране достиг катастрофических масштабов: инфляция, по разным данным, достигла умопомрачительных значений (от 1 300 000 до 4 000 000 процентов), цены на все товары каждые две с половиной недели растут минимум в два раза, в магазинах нет муки, хлеба, мыла и других элементарных вещей, в соседние Бразилию и Колумбию пешком бежали более 3 миллионов венесуэльцев.

Против Венесуэлы, не только по причине массовых нарушений здесь прав человека, но и из-за появившихся доказательств, что ее руководители участвуют в наркоторговле и по-прежнему поддерживают ультралевые повстанческие формирования в нескольких странах континента и даже налаживают связи с ближневосточными радикальными исламистами (на почве общего "антиимпериализма и антиамериканизма"), страны Запада во главе с США вводили новые, все более жесткие санкции.

На этом фоне Николаса Мадуро стали призывать уйти в отставку не только его противники и западные политики, но, кулуарно, и некоторые ближайшие соратники, например, по данным ЦРУ США, даже министр обороны Владимир Падрино Лопес. Однако Мадуро отказался, опираясь на поддержку подконтрольного Конституционного собрания и военных. Он объявил Национальную ассамблею незаконной, однако она продолжила работу.

5 января 2019 года председателем Национальной ассамблеи внезапно был избран Хуан Гуайдо, 35-летний дипломированный инженер, бывший студент-активист, задерживавшийся несколько раз полицией за протестную активность. Гуайдо – один из лидеров наиболее энергичной оппозиционной венесуэльской партии "Народная воля" (Voluntad Popular), руководимой по-прежнему другим знаменитым противником чавистов, бывшим мэром Каракаса Леопольдо Лопесом (отсидевшим несколько лет в тюрьме, где он сильно подорвал здоровье – сейчас Лопесу трудно даже выходить из дома). Гуайдо объявил, что Мадуро – узурпатор, установивший в Венесуэле левопопулистскую военную диктатуру, что нация оказалась в состоянии чрезвычайного положения, и призвал армию и спецслужбы соблюдать Конституцию и встать на сторону народа.

11 января Хуан Гуайдо организовал на улицах Каракаса многомиллионный уличный референдум (это старинная традиция стран Латинской Америки для экстраординарных случаев, называемая cabildo abierto), на котором именно тогда в первый раз заявил, что планирует сместить Николаса Мадуро и стать временным президентом. В ответ президент Мадуро назвал Гуайдо и его сторонников предателями и "толпой сопливых мальчишек". Министр тюрем Венесуэлы (там есть такая должность) Ирис Варела, одна из ближайших сторонниц Мадуро, написала в своем твиттере, что "радуется" словам Гуйдо, для которого она уже выбрала лучшую камеру, и попросила его побыстрее назвать всех членов его нового правительства, чтобы она могла подобрать камеры и для них:

Пользующаяся до сих пор, несмотря на старания чавистских комитетов, большим влиянием в Венесуэле католическая церковь 15 января опубликовала специальное заявление, в котором выразила солидарность с народом, Хуаном Гуайдо и Национальной ассамблеей и осудила "социалистическо-коммунистический режим Николаса Мадуро". В тот же день сам Мадуро заявил о попытке оппозиции совершить государственный переворот и о прямой причастности к происходящему США и "мирового империализма".

Новая волна массовых акций протеста в Каракасе началась в понедельник, 21 января, после неожиданной и неудавшейся попытки группы офицеров Национальной гвардии в одной из провинций начать вооруженное восстание против Мадуро. Тайная полиция SEBIN сообщила об аресте 27 человек. В тот же день Хуан Гуайдо заявил, что 23 января в столице начнется бессрочный митинг под лозунгом "Да, мы можем!" (¡Sí, se puede!), связанный с очередной годовщиной так называемого Январского восстания в Венесуэле в 1958 году, которое привело к свержению военного диктатора Маркоса Переса Хименеса. В ответ Хуан Гуайдо был снят с поста председателя Национальной ассамблеи решением Верховного суда страны, в котором доминируют сторонники Николаса Мадуро и правящей чавистской партии PSUV.

Протесты 23 января охватили не только Каракас, но и многие города страны. Гуайдо принёс присягу перед тысячами своих сторонников в центре Каракаса, вновь назвал Николаса Мадуро диктатором и тираном и провозгласил, что намерен сформировать переходное правительство и провести честные выборы президента.

Через несколько часов президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально признал Хуана Гуайдо временным главой государства, а госсекретарь США Майк Помпео призвал Мадуро уйти в отставку.

В ответ Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и о том, что американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов. При этом в Вашингтоне заявили, что не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы и отвергли его решение разорвать дипломатические отношения между Венесуэлой и США.

Вечером 23 января министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил: "Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного". Министр заверил, что "армия будет защищать Конституцию страны и обеспечивать суверенитет".

У стен президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, где продолжает работу Николас Мадуро, также собрался многотысячный бессрочный митинг его сторонников, которые активизируются по всей Венесуэле.

Россия, которую агентство Reuters называет "кредитором последней инстанции" для Каракаса, остается одним из немногих союзников Николаса Мадуро и его правительства в мире. 5 декабря Мадуро в очередной раз посетил Россию, где встречался с российским президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Роснефть" вместе с венесуэльской национальной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) разрабатывают в этой латиноамериканской стране пять проектов по разведке и добыче нефти.

По последним подсчетам, с 2006 года российское правительство и "Роснефть" выдали Каракасу не менее 17 миллиардов долларов в виде кредитов, которые PDVSA обязалась погашать поставками углеводородного сырья. Однако в октябре 2017 года Министерство финансов России сообщило, что для облегчения долгового бремени Венесуэлы реструктурирует ее долг – назвав сумму при этом в несколько раз меньшую, примерно в 3 миллиарда 150 миллионов долларов. Новый график погашения задолженности предусматривал платежи в течение 10 лет.

При этом в 2018 году добыча нефти в Венесуэле (располагающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, около 300 миллиардов баррелей, или 17 процентов от всех мировых запасов) в этом году упала до 1,17 миллиона баррелей в сутки, то есть на 37 процентов по сравнению с прошлым годом. 95 процентов доходов в госбюджет Венесуэлы поступает из нефтяной отрасли.

На фоне нынешнего кризиса в Венесуэле акции "Роснефти" 24 января на торгах на Московской бирже начали падать.

Во время последнего визита Николаса Мадуро в Москву им были согласованы новые российские инвестиции на сумму 5 миллиардов долларов в венесуэльскую нефтяную отрасль. Как пишет издание The Bell, также более 1 миллиарда долларов Кремль вложит в разные добывающие производства в Венесуэле и поставит туда 600 тысяч тонн зерна.

Кроме того, как вновь заявил тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, самолеты ВКС России продолжат летать в Венесуэлу и обслуживаться на ее военных аэродромах. После визита Мадуро к Путину Россия отправила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62.