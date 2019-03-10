Масляные тона. Артемий Троицкий поверил, что рок-н-ролл не окочурился

Хедлайнеры сто четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе" – музыканты лос-анджелесского коллектива The Buttertones. Рок-критику Артемию Троицкому так понравилось их творчество, что он почти уверовал в бессмертие рок-музыки.
В первые четверть века своего существования рок-музыка, стремительно и разносторонне развиваясь, совершила удивительную эволюцию. Начиналось всё в середине 1950-х с развесёлых танцев в афроамериканских ритмах, а затем постепенно разрослось до необъятного баобаба всевозможных стилей, звучаний, настроений и субкультурных коннотаций. На мой взгляд, новые ветви от рок-ствола перестали отрастать в 1980-е годы. Популярные стили 1990-х – грандж, брит-поп, пост-рок – фактически представляли собой "вторсырьё", слегка модифицированные версии музыки прошлых десятилетий.
Хотя и сейчас где-то на дальних рубежах продолжаются эксперименты, основные поляны рок-музыки живут по законам ретро. При этом у каждого клана свои ключевые понятия. Скажем, панк – быстрый и злой; прог – сложный и виртуозный; метал, естественно, "тяжёлый", глэм – кокетливый и театральный... У героев сегодняшней программы ключевые понятия творчества – "весело и бесшабашно". Они играют на самой ретрушной из полян, имя которой традиционный рок-н-ролл.
The Buttertones. Pistol whip
Зовутся эти ребята The Buttertones ("Масляные тона" в буквальном переводе) и живут они в самом китчевом городе США, если, конечно, не считать Лас-Вегаса и Майами, Лос-Анджелесе. В 2012 году гитарист-вокалист Ричард Араиза, басист Шон Редмен и барабанщик Модесте Кобиан, уроженец Пуэрто-Рико, познакомились в музыкальном колледже в Голливуде и сбились в рок-трио. Чуть позже к ним присоединились саксофонист Лондон Гузман и второй гитарист Дакота Бёттчер. Их всех сплотила горячая любовь к музыке 50-х: рок-н-роллу, кул-джазу и киномузыке. Репертуар ансамбля был максимально заводным, поэтому The Buttertones тут же стали желанными гостями на танцевальных вечеринках, в барах и стрип-клубах. "Наверное, не было такого злачного заведения в западном Эл-Эй, где бы мы не играли", – вспоминал Араиза. Свой первый альбом группа выпустила кустарным образом на кассете, чтобы было что продавать на концертах. Затем вышел и второй (надеюсь, его переиздадут, поскольку сейчас это коллекционная редкость), под названием "Американский бранч".
The Buttertones. At the Dojo
Прорыв случился в 2017 году, когда The Buttertones по наводке приятелей пришёл посмотреть и послушать Ханни Эль-Хатиб, культовый лос-анджелесский рокер палестино-филиппинского происхождения и владелец стильного рекорд-лейбла Innovative Leisure, "Инновационный Досуг". Ханни пришёл в восторг, что не удивительно, и подписал с "Масляными..." контракт. Вскоре вышел первый "солидный" релиз – альбом Gravedigging, "Рытьё Могил"... Идеальный саундтрек для вечеринки на Хеллоуин: угарный рок с джазовым свингом и страшилками про зомби и призраков. Можно считать это подростковой или даже детской музыкой, но, скажу честно, я её обожаю, и никакие изысканные изящества не могут одолеть мою любовь к примитивному сумасшедшему рок-н-роллу! Я не мог пройти мимо протеже уважаемого мною Хаттибыча, купил пластинку и тут же стал поклонником.
The Buttertones. You and Your Knife
Если "Рытьё могил" можно сравнить по атмосфере с лихим спагетти-вестерном, то прошлогодний (и последний на сей момент) альбом The Buttertones, "Полночь в безлунном сне" – это, скорее, шпионский фильм с налётом хоррора. Отдающий эхом звук гитары и пыльное нытьё саксофона рождают в голове картины ночных сцен в детективах стиля "нуар" и заставляют вспомнить кислую физиономию великого Хэмфри Богарта в шляпе, надвинутой на глаза и с поднятым воротником... Мурашечное чувство!
The Buttertones. Geisha's Gaze
Что меня больше всего восхищает в The Buttertones – это то, что они молоды, полны творческой энергии и личным примером доказывают, что рок-н-ролл жив и окочурится ещё не скоро.
Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 104):
1. Robert Finley (USA). Complications, LP Goin Platinum!
2. Xenoula (UK/South Africa). Luna Night, LP Xenoula
3. Kane Strang (New Zealand). Silence Overgrown, LP Two Hearts and No Brain
4. A Lily (UK). Banana Moth, LP Id dar tal missier
5. The Buttertones (USA). Pistol whip, LP Gravedigging
6. The Buttertones (USA). Geisha's Gaze, LP Gravedigging
7. The Buttertones (USA). At the Dojo, LP Midnight in a Moonless Dream
8. The Buttertones (USA). Baby C4, LP Midnight in a Moonless Dream
9. The Buttertones (USA). You and Your Knife, LP Midnight in a Moonless Dream
10. Edina 'Mokus' Szirtes (Hungary). Mamor, LP Ki Viszi at [...]
11. Protomartyr (USA). A Private Understanding, LP Relatives in Descent
12. Ela Orleans (UK/Poland). Beatrice, LP Circles of Upper and Lower Hell
13. Au.Ra (Australia). Pulse, LP Cultivations
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