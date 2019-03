Масляные тона. Артемий Троицкий поверил, что рок-н-ролл не окочурился

Хедлайнеры сто четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты лос-анджелесского коллектива The Buttertones. Рок-критику Артемию Троицкому так понравилось их творчество, что он почти уверовал в бессмертие рок-музыки.

​В первые четверть века своего существования рок-музыка, стремительно и разносторонне развиваясь, совершила удивительную эволюцию. Начиналось всё в середине 1950-х с развесёлых танцев в афроамериканских ритмах, а затем постепенно разрослось до необъятного баобаба всевозможных стилей, звучаний, настроений и субкультурных коннотаций. На мой взгляд, новые ветви от рок-ствола перестали отрастать в 1980-е годы. Популярные стили 1990-х – грандж, брит-поп, пост-рок – фактически представляли собой "вторсырьё", слегка модифицированные версии музыки прошлых десятилетий.

Хотя и сейчас где-то на дальних рубежах продолжаются эксперименты, основные поляны рок-музыки живут по законам ретро. При этом у каждого клана свои ключевые понятия. Скажем, панк – быстрый и злой; прог – сложный и виртуозный; метал, естественно, "тяжёлый", глэм – кокетливый и театральный... У героев сегодняшней программы ключевые понятия творчества – "весело и бесшабашно". Они играют на самой ретрушной из полян, имя которой традиционный рок-н-ролл.

The Buttertones. Pistol whip

Зовутся эти ребята The Buttertones ("Масляные тона" в буквальном переводе) и живут они в самом китчевом городе США, если, конечно, не считать Лас-Вегаса и Майами, Лос-Анджелесе. В 2012 году гитарист-вокалист Ричард Араиза, басист Шон Редмен и барабанщик Модесте Кобиан, уроженец Пуэрто-Рико, познакомились в музыкальном колледже в Голливуде и сбились в рок-трио. Чуть позже к ним присоединились саксофонист Лондон Гузман и второй гитарист Дакота Бёттчер. Их всех сплотила горячая любовь к музыке 50-х: рок-н-роллу, кул-джазу и киномузыке. Репертуар ансамбля был максимально заводным, поэтому The Buttertones тут же стали желанными гостями на танцевальных вечеринках, в барах и стрип-клубах. "Наверное, не было такого злачного заведения в западном Эл-Эй, где бы мы не играли", – вспоминал Араиза. Свой первый альбом группа выпустила кустарным образом на кассете, чтобы было что продавать на концертах. Затем вышел и второй (надеюсь, его переиздадут, поскольку сейчас это коллекционная редкость), под названием "Американский бранч".

The Buttertones. At the Dojo

Прорыв случился в 2017 году, когда The Buttertones по наводке приятелей пришёл посмотреть и послушать Ханни Эль-Хатиб, культовый лос-анджелесский рокер палестино-филиппинского происхождения и владелец стильного рекорд-лейбла Innovative Leisure, "Инновационный Досуг". Ханни пришёл в восторг, что не удивительно, и подписал с "Масляными..." контракт. Вскоре вышел первый "солидный" релиз – альбом Gravedigging, "Рытьё Могил"... Идеальный саундтрек для вечеринки на Хеллоуин: угарный рок с джазовым свингом и страшилками про зомби и призраков. Можно считать это подростковой или даже детской музыкой, но, скажу честно, я её обожаю, и никакие изысканные изящества не могут одолеть мою любовь к примитивному сумасшедшему рок-н-роллу! Я не мог пройти мимо протеже уважаемого мною Хаттибыча, купил пластинку и тут же стал поклонником.

The Buttertones​. You and Your Knife

Если "Рытьё могил" можно сравнить по атмосфере с лихим спагетти-вестерном, то прошлогодний (и последний на сей момент) альбом The Buttertones, "Полночь в безлунном сне" – это, скорее, шпионский фильм с налётом хоррора. Отдающий эхом звук гитары и пыльное нытьё саксофона рождают в голове картины ночных сцен в детективах стиля "нуар" и заставляют вспомнить кислую физиономию великого Хэмфри Богарта в шляпе, надвинутой на глаза и с поднятым воротником... Мурашечное чувство!

The Buttertones​. Geisha's Gaze

Что меня больше всего восхищает в The Buttertones – это то, что они молоды, полны творческой энергии и личным примером доказывают, что рок-н-ролл жив и окочурится ещё не скоро.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 104):

1. Robert Finley (USA). Complications, LP Goin Platinum!

2. Xenoula (UK/South Africa). Luna Night, LP Xenoula

3. Kane Strang (New Zealand). Silence Overgrown, LP Two Hearts and No Brain

4. A Lily (UK). Banana Moth, LP Id dar tal missier

5. The Buttertones (USA). Pistol whip, LP Gravedigging

6. The Buttertones​ (USA). Geisha's Gaze, LP Gravedigging

7. The Buttertones (USA). At the Dojo, LP Midnight in a Moonless Dream

8. The Buttertones (USA). Baby C4, LP Midnight in a Moonless Dream

9. The Buttertones​ (USA). You and Your Knife, LP Midnight in a Moonless Dream

10. Edina 'Mokus' Szirtes (Hungary). Mamor, LP Ki Viszi at [...]

11. Protomartyr (USA). A Private Understanding, LP Relatives in Descent

12. Ela Orleans (UK/Poland). Beatrice, LP Circles of Upper and Lower Hell

13. Au.Ra (Australia). Pulse, LP Cultivations