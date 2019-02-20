Телеэфир с Макроном прервали из-за антисемитских комментариев

Журналист общественного телеканала France 3 заявил, что антисемитские комментарии стали причиной отключения трансляции в Facebook с президентом Франции на оскверненном еврейском кладбище в Эльзасе. По словам Эмерика Робера, у телеканала не было возможности модерировать комментарии из-за их количества.

В заявлении телеканала подчёркивается, что во время трансляции массово появлялись призывы к убийствам, оскорбительные выражения в адрес евреев и лозунги, восхваляющие Адольфа Гитлера.

Французский телеканал напоминает, что за появление на интернет-страницах СМИ расистских комментариев во Франции предусмотрена уголовная ответственность как для самого СМИ, так и для автора высказываний.

Во вторник президент Франции посетил еврейское кладбище в Каценайм на востоке Франции. Неизвестные осквернили там около 80 могил, нарисовав голубые свастики и надписи на немецком языке. Прокуратура Страсбурга начала расследование.

Накануне во Франции прошли масштабные протесты против антисемитизма. В Париже собрались около 20 тысяч человек, перед вышедшими на площадь выступили премьер-министр Франции Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго и бывший президент Франции Николя Саркози.

В субботу несколько участников движения "желтых жилетов" оскорбили французского философа еврейского происхождения Алана Финкелькрота. Участники протеста допустили антисемитские высказывания в его адрес.

По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов.