В Курганской области у детей отбирают телефоны за критику школьной еды

В посёлке Юргамыш Курганской области школьникам запретили приносить телефоны в школьную столовую. Это сталось после того, как один из них опубликовал фотографию мяса из супа с "белыми щупальцами", сообщает издание znak.com со ссылкой на родителей школьников.

По данным издания, родители учеников долгое время жаловались на качество выдаваемых блюд. В частности, дети, которые по льготной программе пользуются правом на бесплатные обеды, получали менее полезную пищу чем те, которые её оплачивали.

При этом сообщается, что на следующий день после публикации фотографии еды в паблике в социальной сети "ВКонтакте", качество обедов в школе улучшилось: детей-бесплатников стали кормить мясными блюдами так же, как школьников, оплачивающих обеды.

Ранее директор средней школы в Юргамыше прокомментировала во "ВКонтакте" пост ученика, заявив, что нарушений при приготовлении обедов не было. По её словам кусок мяса, из-за которого возмутился школьник, консервированное мясо, поставляемое Курганским мясокомбинатом.

Ранее о критической ситуации с питанием школьников в Кемеровской области заявил областной уполномоченный по правам ребёнка Дмитрий Кислицын. По его словам, много неблагополучных семей в регионе не в состоянии оплатить школьные обеды, из-за чего их дети падают в голодные обмороки. Региональные власти опровергли эти информации, но по итогам проверки эти факты подтвердились.