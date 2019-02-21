Лидер "мусорных протестов" в Коломне признан политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал лидера "мусорных протестов" в Коломне Вячеслава Егорова политзаключённым. Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на сайте организации.

Егорова обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В "Мемориале" подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса сама по себе даёт основания сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования. Она противоречит статье Конституции, гарантирующей свободу собраний.

Обвинения в адрес Егорова правозащитники называют надуманными, а решения по административным делам в отношении активиста – предвзятыми и вынесенными "с вопиющими нарушениями закона". В "Мемориале" уверены, что Вячеслава Егорова преследуют из-за его общественно-политической позиции.

Ранее на этой неделе Московский областной суд отклонил апелляцию активиста на домашний арест.