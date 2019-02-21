Лидер "мусорных протестов" в Коломне признан политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал лидера "мусорных протестов" в Коломне Вячеслава Егорова политзаключённым. Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на сайте организации.
Егорова обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В "Мемориале" подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса сама по себе даёт основания сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования. Она противоречит статье Конституции, гарантирующей свободу собраний.
Обвинения в адрес Егорова правозащитники называют надуманными, а решения по административным делам в отношении активиста – предвзятыми и вынесенными "с вопиющими нарушениями закона". В "Мемориале" уверены, что Вячеслава Егорова преследуют из-за его общественно-политической позиции.
Ранее на этой неделе Московский областной суд отклонил апелляцию активиста на домашний арест.
- Вячеславу Егорову, протестующему против ввоза мусора на прилегающую к Коломне свалку, предъявили обвинение в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В 2018 году на активиста составили несколько административных протоколов, которые позднее стали основанием уголовного преследования.
- Для того чтобы завести уголовное дело статье 212.1 УК РФ, у подозреваемого должно быть как минимум три административных нарушения закона о митингах за полгода. При этом по постановлению Конституционного суда России, это только одно из двух условий, по которому за участие в публичных акциях могут возбудить уголовное дело. Второе – причинение вреда здоровью или имуществу, причём для применения уголовной статьи такие факты нужно выявить на каждой из акций.
- Адвокат Егорова Мария Эйсмонт настаивает, что её подзащитному нельзя вменить ни причинение урона, ни утрату публичным мероприятием мирного характера.
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