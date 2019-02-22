Послание Путина депутатам смотрело рекордное низкое число телезрителей

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Mediascope по Москве. Опрошенные изданием эксперты называют снижение интереса к выступлению Путина следствием общего снижения рейтинга власти.
Обращение президента шло в прямом эфире пяти телеканалов, вещающих в Москве — "Первого", "России 1", "России 24", "Москвы 24" и "360". Суммарно его посмотрели 5,9 процента жителей Москвы, это около 870 тысяч человек или 39 процентов зрителей, которые в это время смотрели телевизор.
В 2018 году послание собрало у экранов 7,3 процента москвичей, в 2016-м — 7,6 процента, в 2015-м — 8,7 процента. Самым популярным послание было в 2014 году, тогда его посмотрели почти 10 процентов москвичей, каждый второй, у кого тогда был включён телевизор. Опрошенные "Коммерсантом" политологи связывают низкие рейтинги послания в 2019 году с общим снижением рейтинга власти. "Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет", — заявил газете один из экспертов.
- В феврале рейтинг доверия россиян Владимиру Путину, по данным опроса ВЦИОМ, снизился до 32,6 процента. Это один из самых низких показателей доверия Путину за всё время проведения ВЦИОМ опросов о доверии. Директор социологического агентства Валерий Фёдоров в 2015 году заявлял, что минимум — 45 процентов — был достигнут в 2005 году.
- В конце 2018 года, после принятия закона о повышении пенсионного возраста, уровень доверия колебался в районе 35–37 процентов. При этом ещё в марте 2018 года о доверии Путину заявляли более 55 процентов опрошенных.
- По данным февральского опроса "Левада-центра", одобряют работу Путина 64 процента опрошенных россиян. В феврале 2018 года одобряли его работу 76 процентов опрошенных, ещё годом раньше — 84 процента.
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