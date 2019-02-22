Послание Путина депутатам смотрело рекордное низкое число телезрителей

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Mediascope по Москве. Опрошенные изданием эксперты называют снижение интереса к выступлению Путина следствием общего снижения рейтинга власти.

Обращение президента шло в прямом эфире пяти телеканалов, вещающих в Москве — "Первого", "России 1", "России 24", "Москвы 24" и "360". Суммарно его посмотрели 5,9 процента жителей Москвы, это около 870 тысяч человек или 39 процентов зрителей, которые в это время смотрели телевизор.

В 2018 году послание собрало у экранов 7,3 процента москвичей, в 2016-м — 7,6 процента, в 2015-м — 8,7 процента. Самым популярным послание было в 2014 году, тогда его посмотрели почти 10 процентов москвичей, каждый второй, у кого тогда был включён телевизор. Опрошенные "Коммерсантом" политологи связывают низкие рейтинги послания в 2019 году с общим снижением рейтинга власти. "Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет", — заявил газете один из экспертов.