В Москве американцу Полу Уилану продлили арест до конца мая

Суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания под стражей американца Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже. Об этом в пятницу сообщили российские информационные агентства. Адвокат Уилана заявил, что это решение суда будет обжаловано.
В консульском отделе посольства США в Москве сегодня сообщили, что накануне Пола Уилана посетил американский дипломатический представитель. Дополнительную информацию в посольстве не предоставили по соображениям конфиденциальности.
При этом там подчеркнули, что консульский отдел всё ещё не получил возможности оказывать Уилану полноценную помощь. Арестованному гражданину США пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт.
- Адвокат Уилана заявил, что при задержании у его подзащитного обнаружили сведения, составляющие государственную тайну. Юрист подчеркнул, что не знает, при каких обстоятельствах данные попали к Уилану и знал ли тот о них.
- Член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США: Виктора Бута и Марию Бутину. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту возможность.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.