В Москве американцу Полу Уилану продлили арест до конца мая

Суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания под стражей американца Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже. Об этом в пятницу сообщили российские информационные агентства. Адвокат Уилана заявил, что это решение суда будет обжаловано.

В консульском отделе посольства США в Москве сегодня сообщили, что накануне Пола Уилана посетил американский дипломатический представитель. Дополнительную информацию в посольстве не предоставили по соображениям конфиденциальности.

При этом там подчеркнули, что консульский отдел всё ещё не получил возможности оказывать Уилану полноценную помощь. Арестованному гражданину США пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.