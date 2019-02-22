МИД Украины: "В обществе нет антивенгерских настроений"

МИД Украины считает недопустимыми требования Венгрии по изменению украинского образовательного закона. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине. Пресс-секретарь напомнила, что принятый в соответствии с внутренним законодательством и украинскими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошёл экспертизу Венецианской комиссии, а её рекомендации находятся на стадии выполнения.



Представитель МИД заверила, что на Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".



Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил на этой неделе, что в Будапеште считают "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжают настаивать на внесении изменений. Представитель главы венгерского правительства считает, что украинское правительство попирает права меньшинств.

Ещё в октябре 2017 года Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье. В Киеве выразили недовольство тем, что венгерские власти организовали митинг "Самоопределение для Закарпатья". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин тогда написал в твиттере, что в Будапешт направлена нота протеста.

Закарпатье – самый западный регион Украины. Он граничит с Венгрией, и там живёт многочисленная венгерская диаспора. Ранее в Будапеште выражали опасения, что новый украинский закон об образовании может ущемить права венгерского меньшинства. Согласно новому закону, основным языком обучения в стране становится украинский. По мнению Венгрии, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. Венгрия пообещала блокировать любые шаги Киева по евроинтеграции.

Для решения споров, подобных тому, который возник вокруг украинского законом об образовании, в ЕС в 1990 году была создана Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву. Основная задача комиссии — анализировать законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права, в том числе права меньшинств.